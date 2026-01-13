SC Glandorf bärenstark beim Osnabrücker Hallen-Masters

Fünf Sekunden vor dem Ende gelang dem Landesligisten SC Melle 03 der späte Siegtreffer im Endspiel um den Titel des Osnabrücker Hallenmasters. Riesen Jubel auf der einen Seite, Enttäuschung auf der anderen.

Dabei gab es in diesem Finale eigentlich nur Gewinner. Der SC Melle gewann verdient, weil er sich nach einem schwachen Start deutlich steigerte und am Ende seiner Favoritenrolle insgesamt gerecht wurde. In der Zwischenrunde setzte er sich in der Hammer-Gruppe gegen den TUS Bersenbrück durch und gewann den Direktvergleich gegen den Oberligisten glatt mit einem 4:1-Toren. Im insgesamt ausgeglichenem Endspiel hatte die von Tobias Brockmeyer gecoachte Truppe am Ende das nötige Quäntchen Glück gegen das Überraschungsteam des SC Glandorf, dass ebenfalls ein großartiges Turnier spielte.

Das 1:2 im Endspiel war die einzige Niederlage des SC Glandorf. In den Gruppenspielen erreichte der Bezirksligist zunächst gegen den späteren Turniersieger SC Melle 03 nach zweimaliger Führung ein 3:3-Unentschieden und im entscheidenden Endspiel um den Einzug ins Halbfinale ein 2:2 gegen den Oberligisten TUS Bersenbrück. Dazu eine Randnotiz. In dem hektischen und bis zur letzten Sekunde spannendem Spiel kassierte Patrick Greten vom TUS Bersenbrück die einzige rote Karte des Turniers und darf sich nach Auskunft des Schiedsrichters und gleichzeitig Schiedsrichter-Lehrwart im Kreis Osnabrück Christoph Stieglat auf eine Sperre wegen einer Schiedsrichterbeleidigung einstellen. Im Halbfinale setzte sich der Bezirksligist SC Glandorf im Liga-Duell durch einen späten Treffer von Hendrik Hörstmann-Tovar gegen den TSV Venne durch.

Schiedsrichter Christoph Stiglat – Foto: Fupa

Im einem möglichen Neunmeterschießen wäre die Truppe von Trainer Matthias „Matze“ Hohenbrink im Finale sicher nicht chancenlos gewesen. Mit Jonas Brandwitte im Tor, der am Turniertag seinen 24. Geburtstag feierte und sich mit der Finalteilnahme selbst das schönste Geschenk machte, verfügte Glandorf über einen reaktionsschnellen Keeper mit stattlicher Statur, der im Turnierverlauf sein Team mit tollen Paraden bei einigen Begegnungen allein im Spiel hielt. Neben einem starken Torwart zeigte die Truppe weitere Individuelle Klasse. Felix Trentmann - der gefühlt nie ausgewechselt wurde - erhielt bei der Siegerehrung nach einer überragenden Gesamtleistung völlig zu recht die Auszeichnung als stärkster Spieler des Turniers.

Bester Spieler des Turniers - Felix Trentmann - SC Glandorf – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

"Wir haben eine überragende Hallensaison gespielt und können mächtig Stolz sein auf den zweiten Platz beim Osnabrücker Hallen-Masters. Wir standen verdient im Endspiel und mussten uns leider knapp geschlagen geben. Wir nehmen den Schwung mit in die Rückrunde, um nochmal anzugreifen,“ lautet das Statement von Trainer Matthias Hohenbrink. Das Glandorfer Urgestein hat erst seit Ende November die Mannschaft in fast aussichtslosen Situation übernommen und hat bereits einiges beim SC Glandorf bewegen können, so das die Fans wieder auf den Klassenerhalt hoffen können.

Kevin Scheckelhoff steht bereit für den SC Glandorf – Foto: Michael Eggert u. Fupa