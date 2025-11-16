SC Gladenbach lässt den Kreioberliga-Spitzenreiter vom Haken

Marburg-Biedenkopf. Höchst unglücklich musste sich der Gladenbacher SC am Sonntag dem TSV Eintracht Stadtallendorf II geschlagen haben, der die Fußball-Kreisoberliga Nord nach dem 2:1-Sieg weiter souverän vor dem am Samstag in Neustadt 4:2 siegreichen SV Großseelheim anführt. Ein dickes Ausrufezeichen setzte der Tabellendritte TSV Michelbach mit dem 7:2-Heimsieg gegen Amöneburg. Die SG Silberg/Eisenhausen fiel durch eine 1:3-Heimpleite im Verfolgerduell mit dem VfL Dreihausen auf Rang 7 zurück. Tabellenletzter bliebt der VfL Weidenhausen, der sich bei Türk Gücü Breidenbach nach Halbzeitführung noch 1:2 geschlagen geben musste.