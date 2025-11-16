 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Adil Ibrovic, der hier von Burak Yilmaz nicht zu halten ist, bringt den VfL Weidenhausen auf dem Kunstrasen am Breidenbacher Hausberg mit seinem 13. Saisontreffer in Führung, doch Türk Gücü wendet das Blatt nach der Pause. © Jens Schmidt
Adil Ibrovic, der hier von Burak Yilmaz nicht zu halten ist, bringt den VfL Weidenhausen auf dem Kunstrasen am Breidenbacher Hausberg mit seinem 13. Saisontreffer in Führung, doch Türk Gücü wendet das Blatt nach der Pause. © Jens Schmidt

SC Gladenbach lässt den Kreioberliga-Spitzenreiter vom Haken

Teaser KOL NORD: +++ Eintracht Stadtallendorf II trifft in der 88. Minute zum Sieg, den die Latte rettet. Türk Gücü bezwingt Weidenhausen nach Rückstand, Silberg/Eisenhausen verliert im Verfolgerduell +++

Verlinkte Inhalte

KOL GI/MR Nord
Breidenbach
FSG Südkreis
SV Großseelh
FV Wehrda

Marburg-Biedenkopf. Höchst unglücklich musste sich der Gladenbacher SC am Sonntag dem TSV Eintracht Stadtallendorf II geschlagen haben, der die Fußball-Kreisoberliga Nord nach dem 2:1-Sieg weiter souverän vor dem am Samstag in Neustadt 4:2 siegreichen SV Großseelheim anführt. Ein dickes Ausrufezeichen setzte der Tabellendritte TSV Michelbach mit dem 7:2-Heimsieg gegen Amöneburg. Die SG Silberg/Eisenhausen fiel durch eine 1:3-Heimpleite im Verfolgerduell mit dem VfL Dreihausen auf Rang 7 zurück. Tabellenletzter bliebt der VfL Weidenhausen, der sich bei Türk Gücü Breidenbach nach Halbzeitführung noch 1:2 geschlagen geben musste.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 016.11.2025, 22:00 Uhr
RedaktionAutor