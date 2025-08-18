SC Gitter zerlegt Oker – Union fegt Kissenbrück vom Platz

SC Gitter und Union Salzgitter unterstreichen ihre Ambitionen mit Kantersiegen, während mehrere Partien ohne Sieger enden. Während der aktuelle Vizemeister aus Goslar noch ohne Sieg bleibt, ist der Aufsteiger Viktoria Thiede noch ohne Niederlage

Beide Teams schenkten sich in einer intensiven, aber torlosen Begegnung nichts. So bleiben beide Teams ungeschlagen mit vier Punkten im Verfolgerfeld.

Jeremy-Nnamdi Uche war mit einem Doppelpack (25., 58.) der Mann des Spiels und brachte Vahdet den ersten Sieg der Saison. Lebenstedt zeigte zwar kämpferisch eine ordentliche Vorstellung, blieb offensiv jedoch zu harmlos. Mit drei Punkten rangiert Vahdet nun im Tabellenmittelfeld, Fortuna hat nach zwei Spielen erst einen Zähler.

Kurz vor der Pause stellte Salder mit Treffern von Felix Müller (44.) und Marco Schanowski (45.) die Weichen auf Sieg. Zwar kam Goslar durch Raul-Lora Moreno (81.) noch einmal heran, doch Thomas Wendel machte in der Schlussminute alles klar. Salder verbessert sich auf Rang acht, Goslar steht mit einem Punkt im unteren Tabellendrittel.

Union ließ von Beginn an keinen Zweifel an seiner Überlegenheit und zerlegte Kissenbrück mit Toren in regelmäßigen Abständen. Besonders Marvin Malandrino (24., 45., 69.) und Jan Jaczak (47., 50.) stachen mit einem Hattrick und einem Doppelpack heraus. Mit vier Punkten und 9:2 Toren bleibt Union oben dran, während Kissenbrück nach zwei Spieltagen Letzter ist.

TSG Bad Harzburg – FC Viktoria Thiede 0:0 In einer defensiv geprägten Partie neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Für die TSG war es das erste Saisonspiel, das einen mäßigen Auftakt mit einem Punkt gegen den Aufsteiger bedeutet, Thiede bleibt auch gegen den letztjährigen Tabellendritten ungeschlagen und rückt in die obere Tabellenhälfte.

FC Ilsetal – FG Vienenburg-Wiedelah 0:5 Ilsetal hielt fast eine Halbzeit lang mit, ehe Aufsteiger Vienenburg durch einen Doppelschlag von Rimbach und Seidel kurz vor der Pause davonzog. Rimbach legte nach der Pause noch zweimal nach (59., 70.), Dominik Marx erhöhte ebenfalls. Mit dem klaren Erfolg feiert Vienenburg einen Traumstart auf Rang sieben, Ilsetal bleibt ohne Punkt und Tor.

SC Gitter – VfL/TSKV Oker 6:1 Der Favorit überrollte Oker bereits früh: Thilo Adam traf dreimal in der ersten Halbzeit (2., 27., 38.). Nach weiteren Treffern von Rosowski (45., 81.) und Cuda (50.) war die Partie entschieden, der Ehrentreffer für Oker blieb ein Strohfeuer. Gitter führt die Liga souverän mit zwölf Toren aus zwei Spielen an, Oker bleibt sieglos.