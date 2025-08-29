SC Gitter bei Fortuna Lebenstedt – Salder empfängt Salzdahlum

Nach einem torreichen 3. Spieltag geht es in der Bezirksliga Braunschweig 3 Schlag auf Schlag. Der SC Gitter reist als makelloser Tabellenführer zu Fortuna Lebenstedt, während Salder und Salzdahlum im direkten Duell um den Anschluss an die Spitze kämpfen. Auch die Kellerkinder Ilsetal und Kissenbrück stehen vor richtungsweisenden Aufgaben.

Der MTV trennte sich am vergangenen Wochenende 1:1 von Fortuna Lebenstedt und sammelte seinen vierten Punkt. Vahdet setzte sich knapp mit 2:1 gegen Wendessen durch und hält sich im oberen Drittel. Die Gäste reisen mit breiter Brust an, während Wolfenbüttel II auf Stabilität setzt. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Fortuna erkämpfte zuletzt ein 1:1 gegen Wolfenbüttel II, hat aber weiterhin keinen Sieg auf dem Konto. Der SC Gitter verteidigte die Tabellenspitze mit einem knappen 3:2-Erfolg in Üfingen und bleibt ungeschlagen. Während die Gastgeber dringend Punkte benötigen, präsentiert sich Gitter bislang als offensivstärkste Mannschaft der Liga. Ein klarer Favorit ist auszumachen.

Salder setzte sich am vergangenen Sonntag mit 2:1 in Kissenbrück durch und bleibt im Spitzenfeld. Salzdahlum kam gegen Union nicht über ein torloses Remis hinaus. Ein Sieg würde den Anschluss an die Spitzengruppe sichern.

Union kam am Wochenende nicht über ein 0:0 in Salzdahlum hinaus, bleibt aber als Absteiger weiter ungeschlagen. Wendessen verlor knapp mit 1:2 bei Vahdet Salzgitter und rutschte ins Tabellenmittelfeld. Beide Teams überzeugen bislang vor allem defensiv.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg Bad Harzburg SV Kissenbrück Kissenbrück 15:00 PUSH

TSG Bad Harzburg (11.) – SV Kissenbrück (15.) Bad Harzburg sammelte durch das 1:1 in Goslar den zweiten Punkt der Saison, wartet aber weiter auf einen Dreier. Kissenbrück unterlag Salder 1:2 und steht nach drei Niederlagen mit leeren Händen da. Die Gastgeber gehen leicht favorisiert ins Spiel, zumal die Defensive der Gäste große Lücken offenbart. Kissenbrück steht bereits unter Druck, um nicht den Anschluss im Tabellenkeller zu verlieren.

Heute, 18:30 Uhr FC Ilsetal FC Ilsetal Goslarer SC 08 Goslar 18:30 PUSH

FC Ilsetal (16.) – Goslarer SC 08 (12.) Ilsetal kassierte zuletzt ein 0:3 bei Aufsteiger Viktoria Thiede und bleibt nach drei Spielen ohne Torerfolg. Der Goslarer SC kam unter der Woche zu einem 1:1 gegen Bad Harzburg und wartet weiter auf den ersten Sieg. Beide Teams kämpfen mit ihrer Offensive, die bislang kaum Durchschlagskraft entwickelt. Für Ilsetal geht es bereits um die ersten Lebenszeichen im Tabellenkeller.

VfL/TSKV Oker (14.) – FC Viktoria Thiede (3.) Oker war letzte Woche in Vienenburg zu Gast und verdiente sich beim 0:0 den ersten Punkt, bleibt aber im Tabellenkeller. Thiede feierte ein ungefährdetes 3:0 gegen Ilsetal und ist als Aufsteiger weiter ungeschlagen und immer noch ohne Gegentor. Unterschiedlicher könnten die Ausgangslagen kaum sein. Thiede will sich in der Spitzengruppe festsetzen, während Oker jeden Punktgewinn als Erfolg verbuchen würde.