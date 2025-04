SC Germania Erftstadt-Lechenich: Der Neuanfang beginnt mit der Jugend

In der kommenden Saison, ganz gleich ob Landes- oder Bezirksliga, wird der SC Germania ein deutlich verjüngtes Gesicht zeigen. Der Verein hat sich bewusst dafür entschieden, jungen Spielern eine echte Perspektive zu bieten. Vor allem Talente, die in den letzten ein bis zwei Jahren den Sprung in die A-Jugend geschafft haben, sollen nun direkt ihre Chance im Seniorenbereich erhalten – und damit auch Verantwortung auf dem Platz übernehmen.

Ein starkes Signal: Bereits vier Spieler aus der aktuellen A-Jugend haben fest zugesagt, auch in der kommenden Saison das Trikot der ersten Mannschaft zu tragen – unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Bastian Rick, Benedikt Müller, Kevin Kochems und Leon Follmann stehen stellvertretend für einen neuen Weg, den der Verein mit Überzeugung und Stolz geht.