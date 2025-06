SC GEL U19 steigt in die Mittelrheinliga auf – Jetzt zum Probetraining

Unsere A-Jugend hat sich für eine überragende Saison belohnt und den Aufstieg in die Mittelrheinliga perfekt gemacht!

In der regulären Spielzeit überzeugte das Team mit beeindruckender Konstanz: Nur ein einziges Spiel wurde verloren, und mit der besten Abwehr der Liga stellten wir Woche für Woche unsere Stabilität und Disziplin unter Beweis. Die Belohnung: Ein verdienter Platz in der Aufstiegsrunde – und letztlich der verdiente Sprung in die höchste Spielklasse auf Verbandsebene.