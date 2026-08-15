SC Geislingen, VfL Sindelfingen und FC Esslingen kaum zu stoppen

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Vor 510 Zuschauern sicherte sich der SC Geislingen einen überzeugenden Heimsieg gegen den FV Spfr Neuhausen. Die Begegnung blieb vor dem Seitenwechsel ohne Treffer, doch direkt nach der Pause schlug Geislingen zu. In der 46. Minute eröffnete Nkem Kelecti die Torfolge mit dem Treffer zum 1:0. Die Hausherren blieben am Drücker und erhöhten in der 71. Minute durch Mert Özdemir auf 2:0. Den Schlusspunkt unter die vor allem im zweiten Durchgang Einbahnstraßen-Partie setzte Oladimeji Douye Adedapo in der 78. Minute zum 3:0-Endstand. ---

Eine klare Angelegenheit erlebten die 100 Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Sindelfingen und dem SV Waldhausen. Die Sindelfinger erwischten einen starken Start und gingen in der 14. Minute durch Filippo Intemperante mit 1:0 in Führung, ehe Max Horn in der 31. Minute auf 2:0 ausbaute. Nach der Pause keimte bei den Gästen kurzzeitig Hoffnung auf, als Tim Eckstein in der 50. Minute per Foulelfmeter auf 2:1 verkürzte. Doch Sindelfingen antwortete prompt und antwortete mit Entschlossenheit: Artan Ademi stellte in der 65. Minute auf 3:1, ehe Agim Deskaj in der 70. Minute das Tor zum 4:1-Endstand markierte. ---

Vor 100 Zuschauern überrollte der FC Esslingen den Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen II und feierte den ersten Dreier der jungen Spielzeit. Überragender Mann auf dem Platz war Florian Nikl, der die Hausherren in der 14. Minute mit 1:0 in Führung brachte und in der 21. Minute auf 2:0 erhöhte. Den Gästen gelang in der 58. Minute durch Robin Parnitzke der Anschlusstreffer zum 2:1, doch der FC Esslingen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Erneut Florian Nikl baute den Vorsprung in der 79. Minute mit seinem dritten Tagestreffer auf 3:1 aus, bevor Ben Düdder in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand setzte. ---

Im Duell vor 90 Zuschauern trennten sich der TSV Bad Boll und der TSGV Waldstetten mit einem Unentschieden. Alle Treffer fielen bereits in einer temporeichen Anfangsphase. Die Gäste aus Waldstetten erwischten den besseren Start, als Jonas Kurz in der 4. Minute zum 0:1 traf. Die Antwort der Bad Boller ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Bereits in der 9. Minute glich Fabio Malerba zum 1:1 aus. In der verbleibenden Spielzeit fielen keine weiteren Tore mehr, sodass es bei der letztlich Punkteteilung blieb. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Böblingen SV Böblingen TSV Bernhausen TSV Bernhsn 15:00 PUSH

Der SV Böblingen brachte vom ersten Spieltag einen Punkt mit. Bei den FV Spfr Neuhausen lag Böblingen seit der 32. Minute zurück, ehe in der 68. Minute der Ausgleich zum 1:1 gelang. Damit blieb die Mannschaft zum Saisonstart ungeschlagen. Der TSV Bernhausen steht bereits bei drei Punkten. Gegen den TV Echterdingen ging Bernhausen früh in Führung, musste nur fünf Minuten später den Ausgleich hinnehmen und entschied die Partie schließlich in der 84. Minute mit 2:1. Der TSV gehört damit zur frühen Siegergruppe. Böblingen will aus seinem Remis nun einen Heimerfolg machen, Bernhausen kann mit einem weiteren Sieg bereits einen makellosen Start hinlegen.

Morgen, 15:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen TSV Weilimdorf TSV Weilimdorf 15:00 live PUSH

Zwei Auftaktverlierer treffen direkt aufeinander. Der TV Echterdingen unterlag beim TSV Bernhausen mit 1:2. Auf den frühen Rückstand antwortete Echterdingen schnell mit dem Ausgleich, musste in der 84. Minute aber doch noch den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen. Der TSV Weilimdorf verlor sein erstes Spiel gegen den VfL Sindelfingen mit 1:3. Nach einem 0:2-Rückstand gelang in der 81. Minute noch der Anschluss, doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit fiel das dritte Gegentor. Beide Mannschaften stehen damit noch ohne Punkt da. Für einen von ihnen bietet das direkte Duell die Chance, den Fehlstart sofort zu korrigieren.

Aufsteiger ASV Botnang musste bei seinem Landesliga-Einstand eine knappe 2:3-Niederlage bei den Sportfreunden Dorfmerkingen II hinnehmen. Zweimal gelang Botnang der Ausgleich, doch nur zwei Minuten nach dem 2:2 fiel bereits das dritte Gegentor. Eine spätere Rote Karte gegen Dorfmerkingen brachte keine weitere Wende. Der 1. FC Eislingen begann mit einem 2:2 gegen den GSV Maichingen. Nach früher Führung geriet Eislingen noch vor der Pause 1:2 zurück, glich aber kurz nach dem Seitenwechsel wieder aus. Ein Punkt und 2:2 Tore stehen damit zu Buche. Botnang sucht den ersten Landesliga-Zähler, Eislingen den ersten Sieg nach einem Auftakt voller Wendungen.

Morgen, 15:00 Uhr GSV Maichingen Maichingen TSV Köngen TSV Köngen 15:00 PUSH