SC Geislingen feiert Schützenfest – SV Waldhausen patzt im Titelrennen

---

Tabellenführer TSV Weilimdorf ging nach elf Minuten durch Terry Offei in Führung. Lange sah es nach einem knappen Heimsieg der Hausherren aus, doch nach 70 Minuten glich Levent Kulay für den TSV Ehningen aus. Weilimdorf verpasst es damit dem Abstand zum SV Waldhausen zu vergrößern. ---

Mit einem beeindruckenden Auftritt hat sich der SC Geislingen im Abstiegskampf von Gastgeber TV Darmsheim keine Blöße gegeben. Bereits in der 5. Minute brachte Mert Özdemir die Gäste in Führung. Luca de Lucia legte nur 13 Minuten später das 2:0 nach. Trotz einer Roten Karte gegen Rocco Sauter in der 48. Minute blieb Geislingen spielbestimmend. Pascal Volk verwandelte in der 58. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0. Ricardo Dias Matos erhöhte in der 69. Minute auf 4:0, ehe Manuel Kranz in der 79. Minute den fünften Treffer folgen ließ. Den Schlusspunkt setzte Damiano de Lucia in der Nachspielzeit mit dem 6:0. ---

Vor 300 Zuschauern musste der SV Waldhausen im Heimspiel gegen den TSV Bernhausen eine schmerzhafte Niederlage einstecken. Bogdan Rangelov brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung. Zwar gelang Kevin Mayer in der 28. Minute per Foulelfmeter der Ausgleich. Henry Alber traf in der 69. Minute zur erneuten Führung für die Gäste, bevor Bogdan Rangelov mit seinem zweiten Treffer in der 79. Minute den 3:1-Endstand herstellte. ---