SC Fürstenfeldbruck und Schöngeising liefern dramatisches Duell

Schenkten sich nichts: Der SC Schöngeising (gelb) und der SCF trennten sich 2:2-Unentschieden. – Foto: Hans Kürzl

Ein Last-Minute-Elfmeter sichert dem SCF das 2:2 gegen Schöngeising, das nach einer roten Karte lange Zeit in Unterzahl kämpft.

Am Ende war der Fußball an sich Sieger in einer Partie. Was beim 2:2 (1:1) zwischen dem SC Fürstenfeldbruck und dem SC Schöngeising in den 90 Minuten plus Nachspielzeit ablief, fasst Brucks Spielertrainer Patrick Lapper so zusammen: „Da waren heute 22 Spieler, die unbedingt gewinnen wollten.“ Zweimal lagen die Gäste aus Schöngeising durch Quirin Kaliner (13.) und per Elfmeter Valentin Grundei (63.) vorn. Doch der SCF kam durch zweimal Santiago Ghigani (14. und 90.+6 nach Elfmeter) stets zurück. Es war ein Spiel, das auf Anfang auf hoher Temperatur war. Der erste Freistoß im Mittelfeld war schon nach wenigen Sekunden fällig, bis zur ersten gefährlichen Torannäherung durch Schöngeisings Ilyas Kayikci dauerte es eine Minute. In der Anfangsphase waren es auch die Gäste, die griffiger wirkten und ihr Selbstvertrauen besser auf den Platz brachten. Die Führung war daher nicht unverdient.

Doch die Gastgeber zeigten, dass sie Nehmerqualitäten besitzen. Nach dem prompten Ausgleich des SCF setzten sich die intensiv und teils emotional geführten Zweikämpfe fort. Das nahm auch an der Seitenlinie kein Ende. Eine unbedachte Aktion ausgerechnet von SCS-Kapitän Bernhard Huber zog eine rote Karte nach sich. Lapper wie sein Schöngeisinger Kollege Kristjan Paluca sahen zwar wenig Diskussionsbedarf. Doch sie merkten an, dass eine Stufe drunter ausgereicht hätte: Zeitstrafe statt Platzverweis. Ähnlich sei das bei zwei Zeitstrafen gewesen, die zu einem späteren Zeitpunkt den SCF trafen. Da hätte nach Meinung der beiden Spielertrainer eine Verwarnung ausgereicht.