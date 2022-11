SC Fürstenfeldbruck schließt über zehn Mitglieder aus Es geht nicht nur um nicht bezahlte Mitgliedsbeiträge

Dass er sich nun wegen seines Abstimmungsverhaltens – zumal noch in nicht-öffentlicher Sitzung – rechtfertigen sollte, ist für Karl Danke ein Unding. Mitgliedschaft im Verein und Arbeit im Stadtrat seien strikt voneinander getrennt. „Im Stadtrat stimme ich im Sinne der Stadt ab“, sagt Danke. Mittlerweile hat der SCF Klage gegen die Stadt eingereicht. Es geht um Schadensersatzforderungen in fünfstelliger Höhe wegen der entgangenen Einnahmen aus den Türkgücü-Spielen.

Das belegt auch ein Schreiben vom 22. Oktober an den BBV-Mann, das dem Tagblatt vorliegt. Darin wird Danke aufgefordert, zu erklären, warum er im Stadtrat gegen den Wunsch des Vereins gestimmt habe, einige der Heimspiele von Türkgücü München im Stadion des SCF stattfinden zu lassen. Der Münchner Verein war nach seiner Insolvenz und dem Zwangsabstieg in die Regionalliga ohne eigene Heimspielstätte dagestanden. Der Brucker Sportclub hatte daraufhin sein Stadion als möglichen Austragungsort angeboten. Doch in nicht-öffentlicher Sitzung sprach sich der Stadtrat dagegen aus, das Stadion, das der Stadt gehört, Türkgücü zur Verfügung zu stellen.

Fürstenfeldbruck – Konkrete Gründe nennt Ettner nicht: „Das wollen wir nicht nach außen tragen.“ Er lässt aber durchklingen, dass es in den meisten Fällen an nicht bezahlten Mitgliedsbeiträgen liege.

Doch Danke gibt auch unumwunden zu, dass bei ihm seit Jahren keine Mitgliedsbeiträge abgebucht wurden. Er selbst ging allerdings davon aus, dass sich die Sache erledigt habe. In einem Schreiben vom 3. März 2019, das auch dem Tagblatt vorliegt, wurde ihm zugesichert, dass Unwägbarkeiten mit dem neuen Verwaltungssystem beseitigt wurden und sowohl ausstehende wie auch zukünftige Beiträge abgebucht würden. „Damit war die Sache für mich erledigt“, sagt Danke. „Ich bin mir keiner Schuld bewusst.“

Überweisungspflicht?

Ettner hingegen argumentiert, dass die Abbuchung nicht möglich gewesen sei, weil Danke bestimmte Freigaben nicht erteilt habe. Zudem hätten die Mitglieder laut Satzung eine Schickschuld bei den Beiträgen. Das heißt, die Mitglieder müssen sich im Zweifel aktiv darum kümmern, dass die Beiträge an den Verein überweisen werden.

Danke will sich gegen seinen Vereinsausschluss wehren. „Ich werde es so nicht hinnehmen.“ Doch bevor er sich zu weiteren Schritten äußert, will er erst einmal das Schreiben samt Begründung lesen. Einen großen Rechtsstreit wolle er nicht vom Zaun brechen. „Das ist es mir nicht wert“, sagt Danke, der aber auch betont: „Der Verein liegt mir immer noch am Herzen.“ Ginge es nach ihm, würden die Mitglieder im Rahmen einer Jahresversammlung darüber abstimmen.

Jahresversammlung

Und eine solche Jahresversammlung rückt nun wieder in greifbarere Nähe als noch zuletzt. Mit dem Ausschluss der Mitglieder mit unsicherem Status würde eine große Hürde wegfallen, die Ettner bislang als Argument gegen eine Mitgliederversammlung und Neuwahlen anführte. Man wolle noch abwarten, ob die ausgeschlossenen Mitglieder, gegen ihren Rausschmiss vorgehen, so der SCF-Präsident. „Wenn wir dann wissen, was Sache ist, werden wir in die Jahreshauptversammlung gehen.“ (Thomas Benedikt)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.