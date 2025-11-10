Schenkten sich nichts: Der SC Schöngeising (gelb) und der SCF trennten sich 2:2-Unentschieden. – Foto: Hans Kürzl

SC Fürstenfeldbruck gelingt gegen Schöngeising Last-Second-Remis: „Pusht uns für nächsten Spiele"

Ein Last-Minute-Elfmeter sichert dem SC Fürstenfeldbruck das 2:2 gegen den SC Schöngeising, das nach einer roten Karte lange Zeit in Unterzahl kämpfte.

Am Ende war der Fußball an sich Sieger. Was beim 2:2 (1:1) zwischen dem SC Fürstenfeldbruck und dem SC Schöngeising in den 90 Minuten plus Nachspielzeit vor 100 Fans ablief, fasst Brucks Spielertrainer Patrick Lapper so zusammen: „Da waren heute 22 Spieler, die unbedingt gewinnen wollten.“ Zweimal lagen die Gäste aus Schöngeising durch Quirin Kaliner (13.) und per Elfmeter Valentin Grundei (63.) vorn. Doch der SCF kam durch zweimal Santiago Ghigani (14. und 90.+6 nach Elfmeter) stets zurück. Es war ein Spiel, das auf Anfang auf hoher Temperatur war. Der erste Freistoß im Mittelfeld war schon nach wenigen Sekunden fällig, bis zur ersten gefährlichen Torannäherung durch Schöngeisings Ilyas Kayikci dauerte es eine Minute. In der Anfangsphase waren es auch die Gäste, die griffiger wirkten und ihr Selbstvertrauen besser auf den Platz brachten. Die Führung war daher nicht unverdient.

Überzogene Strafen Doch die Gastgeber zeigten, dass sie Nehmerqualitäten besitzen. Nach dem prompten Ausgleich des SCF setzten sich die intensiv und teils emotional geführten Zweikämpfe fort. Das nahm auch an der Seitenlinie kein Ende. Eine unbedachte Aktion ausgerechnet von SCS-Kapitän Bernhard Huber zog eine rote Karte nach sich.