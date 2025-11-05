SC Freital will Serie ausbauen – VfL Halle hofft auf Befreiungsschlag

– Foto: Bernd und Ilong Göll + Ol

Der 12. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd verspricht Spannung pur: Der SC Freital will seine Spitzenposition ausbauen, während die Verfolger Germania Halberstadt und RSV Eintracht 1949 Druck machen. Auch im Tabellenkeller geht es um jeden Punkt – besonders für Glauchau und Heiligenstadt zählt jeder Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt.

Fr., 07.11.2025, 19:00 Uhr VfB Auerbach 1906 Auerbach VFC Plauen VFC Plauen 19:00 live PUSH

Der Freitagabend eröffnet den Spieltag mit einem Knaller. Der VfB Auerbach empfängt den VFC Plauen – zwei Teams, die in der Tabelle nur einen Punkt trennt. Auerbach geht mit dem Rückenwind des 2:0-Auswärtssieges in Krieschow in die Partie, bei dem Tim Kaiser und Ben Bauer trafen. Die Gäste aus Plauen reisen nach dem 4:1-Heimerfolg gegen Halberstadt an, in dem Matheus de Moura Beal, Victor Habermann Passionoto und zweimal Johann Martynets für klare Verhältnisse sorgten. Beide Mannschaften wollen mit einem Sieg Anschluss an das obere Mittelfeld halten. ---

Sa., 08.11.2025, 13:30 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 FC Einheit Wernigerode Wernigerode 13:30 PUSH

Der Bischofswerdaer FV 08 empfängt den FC Einheit Wernigerode – ein Duell zweier Teams, die zuletzt Selbstvertrauen tankten. Die Gastgeber feierten in Glauchau einen überzeugenden 5:2-Sieg, bei dem Leon Noah Scholze doppelt traf und auch Luis Bürger sowie Martin Sobe erfolgreich waren. Wernigerode besiegte unterdessen den FC Grimma mit 3:1, getragen von einem Doppelpack von Usman Taiwo. Beide Teams wollen ihre kleine Erfolgsserie fortsetzen und sich weiter von den unteren Rängen absetzen. ---

Sa., 08.11.2025, 13:30 Uhr FC Grimma FC Grimma SG Union Sandersdorf Sandersdorf 13:30 PUSH

Beim FC Grimma läuft es nach der 1:3-Niederlage in Wernigerode nicht rund. Die Sachsen warten auf ein Erfolgserlebnis. Gegner SG Union Sandersdorf steckt nach dem 1:4 gegen den RSV Eintracht 1949 ebenfalls im Abwärtstrend. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Tabellenkeller, um nicht den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren. ---

Der RSV Eintracht 1949 will seine beeindruckende Serie von elf ungeschlagenen Spielen fortsetzen. Mit dem 4:1 in Sandersdorf festigte der RSV den zweiten Platz hinter Freital. Dominik Kruska, Till Plumpe und Saheed Mustapha trafen dabei für die Eintracht. Nun kommt im brandenburgischen Duell der VfB Krieschow, der zuletzt mit 0:2 gegen Auerbach das Nachsehen hatte. Der Gast will ein Zeichen setzen – eine schwierige Aufgabe gegen das formstarke Team aus Stahnsdorf. ---

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 SC Freital SC Freital 13:30 live PUSH

Spitzenreiter SC Freital reist mit breiter Brust zum VfL Halle 96. Die Freitaler gewannen zuletzt deutlich mit 4:1 gegen Bautzen, als Moritz Herold, Finn Heidler, Bruno Schiemann und Louis Menz trafen. Halle dagegen musste in Rudolstadt eine 0:2-Niederlage hinnehmen und verlor zudem Francesco Lubsch durch eine Rote Karte. Gegen den Ligaprimus will der VfL nun Widerstand leisten, während Freital seine Tabellenführung ausbauen möchte. ---

Der FSV Budissa Bautzen will nach der Niederlage in Freital Wiedergutmachung betreiben. Mit dem Aufsteiger 1. SC 1911 Heiligenstadt kommt allerdings ein Gegner, der trotz Tabellenplatz 16 schon Moral bewiesen hat. Beim 2:3 gegen Lok Stendal trafen Maciej Wolanski und Fabian Schnellhardt für den Aufsteiger. Bautzen wird alles daran setzen, mit einem Heimsieg wieder näher an die Spitzengruppe heranzurücken. ---

In Stendal steht ein wichtiges Duell im Kampf um den Klassenerhalt an. Der 1. FC Lok will nach dem 3:2-Erfolg in Heiligenstadt nachlegen. Niclas Buschke, Ian Scheffler und Rosario Schulze trugen sich dabei in die Torschützenliste ein. Gegner VfB Empor Glauchau kommt mit einer 2:5-Heimniederlage gegen Bischofswerda im Gepäck, bei der Florian Hähnel und Luis Werrmann trafen. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. ---

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 13:30 live PUSH