SC Freital will Rang eins festigen – Halberstadt im Topspiel gefordert

Der 10. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd verspricht Fußball mit Leidenschaft, Druck und Emotionen. Ob an der Spitze, im dicht gedrängten Mittelfeld oder im Abstiegskampf – überall steht viel auf dem Spiel. Tabellenführer SC Freital will seine Erfolgsserie fortsetzen, während Verfolger Germania Halberstadt im Duell mit dem VfB Krieschow bestehen muss.

Der Spitzenreiter aus Freital geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Aufsteiger aus Heiligenstadt. Freital überzeugt bislang mit Dominanz, Stabilität und Effizienz. Das 3:1 in Rudolstadt unterstrich die Ambitionen, in dieser Saison bis zuletzt um den Aufstieg mitzuspielen. Vor allem Philip Weidauer ist derzeit kaum zu stoppen, während Freitals Defensive mit nur sechs Gegentreffern die beste der Liga bleibt. Heiligenstadt hingegen kämpft weiter um den ersten Saisonsieg. Nach dem 0:0 gegen Bischofswerda zeigte das Team zwar eine kämpferische Leistung, bleibt aber das Schlusslicht. Besonders auswärts fehlt bislang die Durchschlagskraft – ein Punkt in Freital wäre bereits ein Achtungserfolg. ---

Ein Duell im Tabellenkeller steht in Bischofswerda an. Beide Mannschaften kämpfen um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf. Der BFV 08 holte zuletzt ein torloses Remis in Heiligenstadt, zeigte aber Schwächen im Spiel nach vorn. Für die Offensive wird es entscheidend sein, die sich bietenden Chancen konsequenter zu nutzen. Lok Stendal reist mit frischem Selbstvertrauen an. Das 5:4 gegen Grimma war ein echtes Spektakel, in dem Philip Witte mit einem Hattrick glänzte. Dennoch bleibt die Defensive das Sorgenkind der Rolandstädter. Es braucht mehr Kompaktheit, um in der Fremde zu bestehen. ---

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr FC Grimma FC Grimma VfB Empor Glauchau VfB Glauchau 14:00 PUSH

Beide Teams stehen nach bitteren Rückschlägen in der Pflicht. Grimma kassierte in Stendal nach offenem Schlagabtausch eine 4:5-Niederlage – offensiv stark, defensiv fehleranfällig. Der Heimvorteil und die zuletzt hohe Chancenverwertung könnten dennoch Mut machen. Glauchau hingegen unterlag dem RSV Eintracht 1949 knapp mit 1:2, verlor dabei aber erst spät. Das Team hat gezeigt, dass es mithalten kann, muss jedoch dringend punkten, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Aufsteiger gegen Traditionsverein – Spannung ist garantiert. ---

In Stahnsdorf läuft es derzeit rund: Der RSV Eintracht 1949 ist nach neun Spieltagen weiterhin ungeschlagen und mischt als Tabellendritter ganz oben mit. Nach dem 2:1 in Glauchau soll nun auch zu Hause der nächste Sieg folgen. Mit Simon Hauck und Lennard Wurster verfügt die Mannschaft über zwei formstarke Spieler. Der FC Einheit Wernigerode steht nach dem 0:3 in Auerbach unter Druck. Zu inkonstant präsentiert sich die Mannschaft, besonders auswärts fehlt es an Zielstrebigkeit. Gegen den formstarken RSV braucht es eine geschlossene Defensivleistung und hohe Laufbereitschaft. ---

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 Auerbach SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 PUSH

Auerbach fand mit dem klaren 3:0 über Wernigerode zurück in die Erfolgsspur. Cedric Graf und Pascal Schardt führten ihr Team mit starker Offensivleistung zum Sieg. Nun soll der nächste Schritt folgen, um sich im Mittelfeld zu stabilisieren. Sandersdorf dagegen reist mit Frust im Gepäck an. Das 1:2 gegen Halberstadt war bitter, da der entscheidende Gegentreffer erst in der Nachspielzeit fiel. Zudem schwächte sich das Team durch eine Gelb-Rote Karte von Julius Finn Mehnert. ---

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 VFC Plauen VFC Plauen 14:00 live PUSH

Das Duell zweier ambitionierter Teams verspricht Brisanz. Halle ließ beim 3:3 in Krieschow nach 3:0-Führung wertvolle Punkte liegen und musste gleich zwei Platzverweise verkraften. Dennoch bleibt der VfL mit seiner Offensivkraft stets gefährlich. Plauen kassierte zuletzt eine 0:2-Niederlage gegen Bautzen und musste auch noch eine späte Rote Karte für Can-Deniz Tanriver hinnehmen. Die Vogtländer wollen Wiedergutmachung, wissen aber, dass sie in Halle auf einen der heimstärksten Gegner der Liga treffen. ---

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 14:00 PUSH

Budissa Bautzen hat nach dem 2:0 in Plauen wieder Rückenwind. Besonders die stabile Defensive und die Treffsicherheit von Felix Hennig und Karl-Ludwig Zech lassen auf mehr hoffen. Gegen Rudolstadt wartet nun ein echter Härtetest. Der FC Einheit Rudolstadt musste sich zuletzt Spitzenreiter Freital mit 1:3 geschlagen geben, zeigte dabei aber eine engagierte Vorstellung. Das Team verfügt aber über Erfahrung und Qualität, um auswärts zu bestehen. Beide Teams kämpfen um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. ---

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 live PUSH