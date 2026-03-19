SC Freital unter Druck, VfB Auerbach im Aufwind, unten ist es eng

– Foto: Anne Weimer

Am 22. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd zieht sich die Spannung durch die ganze Liga. SC Freital geht mit 46 Punkten als Tabellenführer in das Wochenende, dicht gefolgt von RSV Eintracht 1949 mit 45 Punkten. Dahinter hat sich VfB Germania Halberstadt trotz der jüngsten Rückschläge bei 39 Punkten festgesetzt, während VFC Plauen, VfB Auerbach 1906, VfL Halle 1896 und VfB 1921 Krieschow auf ihre Chance lauern. Im Keller kämpfen FC Grimma, 1. SC 1911 Heiligenstadt und 1. FC Lok Stendal um jede Hoffnung. Dazu hat das Nachholspiel unter der Woche das Bild weiter verschoben: VfB Auerbach 1906 schlug VfB Germania Halberstadt mit 3:2 und setzte ein starkes Signal.

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Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, für die dieses Spiel eine besondere Schwere trägt. FC Grimma holte zuletzt beim 0:0 gegen RSV Eintracht 1949 einen respektablen Punkt, verpasste aber durch den verschossenen Foulelfmeter von Toni Ziffert sogar einen größeren Befreiungsschlag. Mit 13 Punkten bleibt Grimma tief im Keller. 1. SC 1911 Heiligenstadt verlor dagegen 1:2 gegen den VFC Plauen und steht mit 12 Punkten direkt dahinter. Das Hinspiel gewann Grimma klar 3:0 durch Tore von Julian Luis Janz und Tommy Kind, der doppelt traf. Mehr Kellerduell geht kaum: Der Vorletzte gegen den Fünfzehnten, beide unter Druck, beide mit dem Wissen, dass ein Sieg nicht alles löst, aber die Lage sofort verändern würde.

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VfB Auerbach 1906 geht mit mächtigem Rückenwind in diese Partie. Erst gewann die Mannschaft 2:0 beim Bischofswerdaer FV 08, dann folgte unter der Woche im Nachholspiel der bemerkenswerte 3:2-Sieg gegen VfB Germania Halberstadt. Mit nun 29 Punkten hat sich Auerbach auf Rang fünf vorgeschoben und trägt plötzlich wieder echten Zug nach oben in sich. 1. FC Lok Stendal verlor zuletzt 0:2 gegen Halberstadt und bleibt mit 11 Punkten in großer Not. Das Hinspiel gewann Stendal überraschend deutlich 4:1, obwohl Tim Kaiser Auerbach früh in Führung gebracht hatte. Danach drehten Philip Witte, Niclas Buschke, Ian Scheffler und Rosario Schulze per spätem Foulelfmeter die Partie. Für Auerbach ist dieses Rückspiel deshalb auch eine Frage der Revanche. Für Stendal ist es einer der letzten Anker im Kampf gegen das Abrutschen.

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RSV Eintracht 1949 hat beim 0:0 in Grimma erstmals seit langer Zeit keinen Treffer erzielt, blieb aber ungeschlagen und steht weiter bei 45 Punkten auf Rang zwei. Der Rückstand auf SC Freital beträgt nur einen Punkt. Bischofswerdaer FV 08 verlor zuletzt 0:2 gegen VfB Auerbach 1906 und steht mit 19 Punkten weiter im unteren Drittel. Das Hinspiel gewann RSV Eintracht knapp 1:0, Lennard Wurster traf damals in der 30. Minute. Dieses Heimspiel ist für den Tabellenzweiten deshalb klar aufgeladen: RSV will den Druck auf Freital hochhalten, Bischofswerda braucht dringend Zähler, um nicht weiter in die gefährliche Zone zu rutschen. RSV Eintracht 1949 hat beim 0:0 in Grimma erstmals seit langer Zeit keinen Treffer erzielt, blieb aber ungeschlagen und steht weiter bei 45 Punkten auf Rang zwei. Der Rückstand auf SC Freital beträgt nur einen Punkt. Bischofswerdaer FV 08 verlor zuletzt 0:2 gegen VfB Auerbach 1906 und steht mit 19 Punkten weiter im unteren Drittel. Das Hinspiel gewann RSV Eintracht knapp 1:0, Lennard Wurster traf damals in der 30. Minute. Dieses Heimspiel ist für den Tabellenzweiten deshalb klar aufgeladen: RSV will den Druck auf Freital hochhalten, Bischofswerda braucht dringend Zähler, um nicht weiter in die gefährliche Zone zu rutschen. ---

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr SC Freital SC Freital VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 PUSH



Der Tabellenführer muss reagieren. SC Freital verlor zuletzt überraschend 0:1 bei SG Union Sandersdorf und sah damit seine makellose Wucht zumindest kurz ins Stocken geraten. Mit 46 Punkten bleibt Freital zwar vorne, aber der Vorsprung auf RSV Eintracht 1949 ist minimal. VfB 1921 Krieschow gewann am vergangenen Spieltag 1:0 gegen FC Einheit Rudolstadt und steht mit 28 Punkten auf Rang sieben. Das Hinspiel endete 2:2. Bruno Schiemann brachte Freital in Führung, Martin Zurawsky und Steve Zizka drehten die Partie zunächst für Krieschow, ehe Philip Weidauer per Foulelfmeter ausglich. Für Freital ist dieses Heimspiel ein Test auf Nervenstärke. Krieschow reist dagegen mit der Aussicht an, dem Spitzenreiter erneut weh zu tun. Der Tabellenführer muss reagieren. SC Freital verlor zuletzt überraschend 0:1 bei SG Union Sandersdorf und sah damit seine makellose Wucht zumindest kurz ins Stocken geraten. Mit 46 Punkten bleibt Freital zwar vorne, aber der Vorsprung auf RSV Eintracht 1949 ist minimal. VfB 1921 Krieschow gewann am vergangenen Spieltag 1:0 gegen FC Einheit Rudolstadt und steht mit 28 Punkten auf Rang sieben. Das Hinspiel endete 2:2. Bruno Schiemann brachte Freital in Führung, Martin Zurawsky und Steve Zizka drehten die Partie zunächst für Krieschow, ehe Philip Weidauer per Foulelfmeter ausglich. Für Freital ist dieses Heimspiel ein Test auf Nervenstärke. Krieschow reist dagegen mit der Aussicht an, dem Spitzenreiter erneut weh zu tun. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt VfB Empor Glauchau VfB Glauchau 14:00 live PUSH



VfB Germania Halberstadt hat innerhalb weniger Tage zwei völlig verschiedene Gesichter gezeigt. Am Wochenende gewann die Mannschaft 2:0 beim 1. FC Lok Stendal, unterlag dann aber im Nachholspiel unter der Woche 2:3 in Auerbach. Mit 39 Punkten bleibt Halberstadt Dritter, aber der ganz große Zugriff nach oben ist erst einmal schwächer geworden. VfB Empor Glauchau verlor zuletzt 0:2 gegen VfL Halle 1896 und kassierte dabei zusätzlich Gelb-Rot gegen Domenic Knoll sowie Rot gegen Marius Bernhardt. Das Hinspiel gewann Halberstadt in Glauchau klar 3:0 durch Tore von Joel-Pascal Klaschka, Paul Grzega und Julien Huber. Halberstadt braucht nun eine klare Antwort auf die Niederlage in Auerbach. Glauchau dagegen sucht nach Halt. VfB Germania Halberstadt hat innerhalb weniger Tage zwei völlig verschiedene Gesichter gezeigt. Am Wochenende gewann die Mannschaft 2:0 beim 1. FC Lok Stendal, unterlag dann aber im Nachholspiel unter der Woche 2:3 in Auerbach. Mit 39 Punkten bleibt Halberstadt Dritter, aber der ganz große Zugriff nach oben ist erst einmal schwächer geworden. VfB Empor Glauchau verlor zuletzt 0:2 gegen VfL Halle 1896 und kassierte dabei zusätzlich Gelb-Rot gegen Domenic Knoll sowie Rot gegen Marius Bernhardt. Das Hinspiel gewann Halberstadt in Glauchau klar 3:0 durch Tore von Joel-Pascal Klaschka, Paul Grzega und Julien Huber. Halberstadt braucht nun eine klare Antwort auf die Niederlage in Auerbach. Glauchau dagegen sucht nach Halt. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt VFC Plauen VFC Plauen 14:00 live PUSH



FC Einheit Rudolstadt verlor in Krieschow 0:1 und musste zudem die Rote Karte gegen Szymon Frąckowiak verkraften. Mit 24 Punkten bleibt die Mannschaft im unteren Mittelfeld und damit in einer Zone, die jederzeit wieder gefährlich werden kann. VFC Plauen gewann zuletzt 2:1 in Heiligenstadt und steht nun bei 31 Punkten auf Rang vier. Das Hinspiel endete 1:1. Tyron Profis brachte Plauen in Führung, Marco Riemer glich für Rudolstadt aus. Rudolstadt braucht jetzt ein Zeichen der Gegenwehr, während Plauen die gute Position im oberen Feld weiter stabilisieren will. FC Einheit Rudolstadt verlor in Krieschow 0:1 und musste zudem die Rote Karte gegen Szymon Frąckowiak verkraften. Mit 24 Punkten bleibt die Mannschaft im unteren Mittelfeld und damit in einer Zone, die jederzeit wieder gefährlich werden kann. VFC Plauen gewann zuletzt 2:1 in Heiligenstadt und steht nun bei 31 Punkten auf Rang vier. Das Hinspiel endete 1:1. Tyron Profis brachte Plauen in Führung, Marco Riemer glich für Rudolstadt aus. Rudolstadt braucht jetzt ein Zeichen der Gegenwehr, während Plauen die gute Position im oberen Feld weiter stabilisieren will. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 PUSH



FSV Budissa Bautzen holte zuletzt beim 3:3 in Wernigerode immerhin einen Punkt, nachdem die Mannschaft zwischenzeitlich 1:3 zurückgelegen hatte und sich erst durch den späten Foulelfmeter von Felix Hennig rettete. Mit 21 Punkten bleibt die Lage angespannt. SG Union Sandersdorf hat mit dem 1:0 gegen Tabellenführer SC Freital eines der stärksten Ergebnisse des vergangenen Wochenendes geliefert und steht nun bei 25 Punkten. Das Hinspiel endete torlos 0:0. Auch diesmal spricht viel für ein enges Spiel. Bautzen braucht dringend Zähler gegen die Abstiegszone, Sandersdorf reist mit frischem Selbstvertrauen und dem Gefühl an, gerade einen großen Gegner gestürzt zu haben. FSV Budissa Bautzen holte zuletzt beim 3:3 in Wernigerode immerhin einen Punkt, nachdem die Mannschaft zwischenzeitlich 1:3 zurückgelegen hatte und sich erst durch den späten Foulelfmeter von Felix Hennig rettete. Mit 21 Punkten bleibt die Lage angespannt. SG Union Sandersdorf hat mit dem 1:0 gegen Tabellenführer SC Freital eines der stärksten Ergebnisse des vergangenen Wochenendes geliefert und steht nun bei 25 Punkten. Das Hinspiel endete torlos 0:0. Auch diesmal spricht viel für ein enges Spiel. Bautzen braucht dringend Zähler gegen die Abstiegszone, Sandersdorf reist mit frischem Selbstvertrauen und dem Gefühl an, gerade einen großen Gegner gestürzt zu haben. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 FC Einheit Wernigerode Wernigerode 14:00 live PUSH



VfL Halle 1896 kommt mit Rückenwind. Das 2:0 in Glauchau durch zwei Tore von Jegor Jagupov hat die Mannschaft auf 28 Punkte gehoben. FC Einheit Wernigerode verpasste beim 3:3 gegen FSV Budissa Bautzen trotz langer Führung den Sieg und steht nun bei 22 Punkten. Das Hinspiel gewann Wernigerode 2:1. Prasiddha Paudyal und Benjamin Crouse St. Louis trafen damals für die Gastgeber, Achilleas Oikonomidis verkürzte nur noch spät. Dieses Rückspiel ist deshalb für Halle auch ein Revanchedienst. Wernigerode wiederum weiß, dass ein Auswärtserfolg viel Druck aus dem unteren Bereich nehmen könnte.