SC Freital und Rudolstadt jubeln – Heiligenstadt mit Remis

Vor eigenem Publikum wollte Heiligenstadt endlich den ersten Saisonsieg einfahren, doch am Ende reichte es nur zu einem 1:1. Die Partie begann ausgeglichen, ehe Lukas Dirk-Andre Sommer in der 37. Minute den Ball zur Gästeführung ins Netz beförderte. Der RSV ging damit mit einem Vorteil in die Pause. Doch Heiligenstadt steckte nicht auf, kämpfte unermüdlich weiter und wurde in der 53. Minute belohnt, als Maciej Wolanski einen Handelfmeter verwandelte. In der Schlussphase drängten beide Mannschaften, doch am Ende blieb es bei einer Punkteteilung. ---

182 Zuschauer sahen ein hart umkämpftes Spiel. Nach einer torlosen ersten Halbzeit setzte Silvio Rust in der 60. Minute den ersten Treffer des Tages und brachte die Gäste in Führung. Spätestens als Pascal Hackethal in der 78. Minute per verwandeltem Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte, schien die Entscheidung gefallen. Doch Bischofswerda kämpfte sich noch einmal zurück: Jonas Krautschick erzielte in der 90. Minute den Anschlusstreffer. Die Hoffnung auf ein spätes Wunder lebte kurz, doch Halberstadt brachte den Vorsprung clever über die Zeit. ---

Die Begegnung in Grimma bot alles, was den Fußball so spannend macht. Bereits in der 29. Minute sorgte Charlie Spranger für die Auerbacher Führung. Doch nach der Pause drehte sich das Spiel: Jan Hübner traf in der 50. Minute zum Ausgleich und weckte die Hoffnungen der Gastgeber. Diese wurden in der 74. Minute noch größer, als Alexander Vogel zum 2:1 traf. Doch Auerbach schlug zurück: Felix Hache verwandelte in der 81. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. In den letzten Minuten drängten beide Teams auf den Sieg, doch am Ende stand ein Unentschieden. ---

Was für ein Spiel in Sandersdorf! Die Hausherren starteten furios, Pascal Sauer schoss sein Team bereits in der 4. Minute in Führung und legte in der 12. Minute sogar nach. Sandersdorf führte 2:0 und alles sah nach einem sicheren Heimsieg aus. Doch Rudolstadt zeigte eine beeindruckende Moral. Noch vor der Pause traf Sven Rupprecht in der 37. Minute zum Anschlusstreffer. In einer intensiven Schlussphase drehte der Angreifer das Spiel fast im Alleingang: In der 80. Minute glich er aus, nur eine Minute später brachte er Rudolstadt sogar mit seinem dritten Treffer zum 2:3 in Führung. Die Gäste nahmen die Punkte dank eines Rupprecht-Galaauftritts mit nach Hause. ---

Ein wahres Offensivfeuerwerk legte der SC Freital in Wernigerode hin. Bereits in der 11. Minute erzielte Philip Weidauer das 0:1. Nur fünf Minuten später erhöhte ein Eigentor von Mika Hess auf 0:2. Die Gastgeber fanden keine Antwort, während die Gäste weiter konsequent nach vorne spielten. Bruno Schiemann (21.) und Antonio Frenzel (42.) stellten noch vor der Pause auf 0:4 – eine klare Angelegenheit. Nach dem Seitenwechsel setzte erneut Philip Weidauer den Schlusspunkt, als er in der 55. Minute einen Foulelfmeter verwandelte. ---

Morgen, 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau FSV Budissa Bautzen Bautzen 13:30 PUSH

Aufsteiger Glauchau musste in Freital Lehrgeld zahlen. Nach einem vergebenen Elfmeters durch André Luge stand am Ende ein 0:2. Dennoch hat der VfB bereits zwei Siege auf dem Konto und will zuhause zurückschlagen. Bautzen dagegen kam gegen Stendal nur zu einem 1:1. Karl-Ludwig Zech rettete mit seinem späten Tor den Punkt, zuvor hatte Norman Kloß die Partie durch eine Rote Karte erschwert. Mit fünf Zählern rangiert Budissa im Mittelfeld. ---

Der 1. FC Lok Stendal wartet noch auf den ersten Sieg und konnte auch beim 1:1 in Bautzen nur bedingt überzeugen. Rosario Schulze brachte das Team zwar in Führung, doch am Ende gelang in Überzahl nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Der VfL Halle hingegen präsentiert sich bislang stark. Das 6:0 gegen Bischofswerda unterstrich die Offensivstärke, Anxhelo Kurti traf doppelt, dazu reihten sich Niclas Hüttig, Jegor Jagupov, Ludwig Bölke und Joel Marks in die Torschützenliste ein. Halle reist als Favorit nach Stendal. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow VFC Plauen VFC Plauen 14:00 live PUSH