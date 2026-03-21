SC Freital und RSV Eintracht siegen, Grimma mit Ausrufezeichen

– Foto: 1. SC 1911 Heiligenstadt

In der NOFV-Oberliga Süd bot der heutige Auftakt des 22. Spieltags eine hochemotionale Bühne für den Aufstiegskampf und das Ringen um den Klassenerhalt. Während sich an der Tabellenspitze die beiden dominierenden Kräfte der Liga weiterhin keinen Zentimeter Raum geben, verschärfte sich die Situation am Ende des Tableaus durch deutliche Ergebnisse und nervenaufreibende Punkteteilungen, die die Anspannung auf den Rängen widerspiegelten.

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Ein wichtiger Erfolg gelang dem FC Grimma im direkten Duell gegen den Mitkonkurrenten. Die Weichen wurden bereits früh gestellt, als Julian Luis Janz in der 3. Minute den Treffer zum 1:0 markierte. Danach folgte der große Auftritt von Alexander Vogel, der die Partie fast im Alleingang entschied. Zunächst erhöhte Alexander Vogel in der 25. Minute auf 2:0, bevor er noch vor der Pause in der 35. Minute das 3:0 nachlegte. Auch im zweiten Durchgang blieb der Torhunger des Spielers ungestillt: Alexander Vogel sorgte in der 62. Minute mit dem 4:0 für den Endstand. ---

Vor 287 Zuschauern entwickelte sich eine turbulente Begegnung zwischen dem VfB Auerbach 1906 und dem 1. FC Lok Stendal. Die Hausherren gingen in der 27. Minute durch Felix Hache mit 1:0 in Führung. Kurz darauf vergab der VfB die Chance auf eine Vorentscheidung, als Amer Kadric in der 31. Minute einen Handelfmeter vergab. Die Emotionen kochten in der zweiten Halbzeit über: Zunächst sah Vojtěch Čermuš in der 69. Minute aufseiten der Auerbacher die Rote Karte, nur eine Minute später wurde auch der Stendaler Felix Knoblich in der 70. Minute mit Rot des Feldes verwiesen. Die personelle Gleichzahl nutzten die Gäste schließlich zum Ausgleich durch Philip Witte in der 80. Minute. ---

Der Tabellenzweite RSV Eintracht 1949 gab sich vor 65 Zuschauern gegen den Bischofswerdaer FV 08 keine Blöße, musste aber lange kämpfen. Der Auftakt verlief nach Plan, als Luca Krüsemann bereits in der 3. Minute zum 1:0 traf. Die Gäste aus Bischofswerda bewiesen jedoch Moral und kamen in der 66. Minute durch einen von Eduard Hofmann verwandelten Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Die Eintracht reagierte: Tim Göth brachte die Hausherren in der 73. Minute wieder mit 2:1 in Front. Den Schlusspunkt setzte Arthur Ekallé in der 88. Minute per Foulelfmeter zum 3:1-Endstand. ---

Der SC Freital behauptete seine Führungsposition in einer hart umkämpften Partie gegen den VfB 1921 Krieschow. Früh in der Begegnung erzielte Louis Menz in der 7. Minute die 1:0-Führung. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel baute Sandro Schulze in der 55. Minute den Vorsprung auf 2:0 aus. Unmittelbar danach überschlugen sich die Ereignisse: Der Freitaler Ricardo Michael sah in der 59. Minute die Rote Karte, und einen Handelfmeter verwandelte Andy Hebler in der 60. Minute zum 2:1-Anschluss. Trotz Unterzahl rettete Freital den Sieg über die Zeit und thront weiterhin mit 49 Punkten an der Tabellenspitze. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt VfB Empor Glauchau VfB Glauchau 14:00 live PUSH



VfB Germania Halberstadt hat innerhalb weniger Tage zwei völlig verschiedene Gesichter gezeigt. Am Wochenende gewann die Mannschaft 2:0 beim 1. FC Lok Stendal, unterlag dann aber im Nachholspiel unter der Woche 2:3 in Auerbach. Mit 39 Punkten bleibt Halberstadt Dritter, aber der ganz große Zugriff nach oben ist erst einmal schwächer geworden. VfB Empor Glauchau verlor zuletzt 0:2 gegen VfL Halle 1896 und kassierte dabei zusätzlich Gelb-Rot gegen Domenic Knoll sowie Rot gegen Marius Bernhardt. Das Hinspiel gewann Halberstadt in Glauchau klar 3:0 durch Tore von Joel-Pascal Klaschka, Paul Grzega und Julien Huber. Halberstadt braucht nun eine klare Antwort auf die Niederlage in Auerbach. Glauchau dagegen sucht nach Halt. VfB Germania Halberstadt hat innerhalb weniger Tage zwei völlig verschiedene Gesichter gezeigt. Am Wochenende gewann die Mannschaft 2:0 beim 1. FC Lok Stendal, unterlag dann aber im Nachholspiel unter der Woche 2:3 in Auerbach. Mit 39 Punkten bleibt Halberstadt Dritter, aber der ganz große Zugriff nach oben ist erst einmal schwächer geworden. VfB Empor Glauchau verlor zuletzt 0:2 gegen VfL Halle 1896 und kassierte dabei zusätzlich Gelb-Rot gegen Domenic Knoll sowie Rot gegen Marius Bernhardt. Das Hinspiel gewann Halberstadt in Glauchau klar 3:0 durch Tore von Joel-Pascal Klaschka, Paul Grzega und Julien Huber. Halberstadt braucht nun eine klare Antwort auf die Niederlage in Auerbach. Glauchau dagegen sucht nach Halt. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt VFC Plauen VFC Plauen 14:00 live PUSH



FC Einheit Rudolstadt verlor in Krieschow 0:1 und musste zudem die Rote Karte gegen Szymon Frąckowiak verkraften. Mit 24 Punkten bleibt die Mannschaft im unteren Mittelfeld und damit in einer Zone, die jederzeit wieder gefährlich werden kann. VFC Plauen gewann zuletzt 2:1 in Heiligenstadt und steht nun bei 31 Punkten auf Rang vier. Das Hinspiel endete 1:1. Tyron Profis brachte Plauen in Führung, Marco Riemer glich für Rudolstadt aus. Rudolstadt braucht jetzt ein Zeichen der Gegenwehr, während Plauen die gute Position im oberen Feld weiter stabilisieren will. FC Einheit Rudolstadt verlor in Krieschow 0:1 und musste zudem die Rote Karte gegen Szymon Frąckowiak verkraften. Mit 24 Punkten bleibt die Mannschaft im unteren Mittelfeld und damit in einer Zone, die jederzeit wieder gefährlich werden kann. VFC Plauen gewann zuletzt 2:1 in Heiligenstadt und steht nun bei 31 Punkten auf Rang vier. Das Hinspiel endete 1:1. Tyron Profis brachte Plauen in Führung, Marco Riemer glich für Rudolstadt aus. Rudolstadt braucht jetzt ein Zeichen der Gegenwehr, während Plauen die gute Position im oberen Feld weiter stabilisieren will. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 PUSH



FSV Budissa Bautzen holte zuletzt beim 3:3 in Wernigerode immerhin einen Punkt, nachdem die Mannschaft zwischenzeitlich 1:3 zurückgelegen hatte und sich erst durch den späten Foulelfmeter von Felix Hennig rettete. Mit 21 Punkten bleibt die Lage angespannt. SG Union Sandersdorf hat mit dem 1:0 gegen Tabellenführer SC Freital eines der stärksten Ergebnisse des vergangenen Wochenendes geliefert und steht nun bei 25 Punkten. Das Hinspiel endete torlos 0:0. Auch diesmal spricht viel für ein enges Spiel. Bautzen braucht dringend Zähler gegen die Abstiegszone, Sandersdorf reist mit frischem Selbstvertrauen und dem Gefühl an, gerade einen großen Gegner gestürzt zu haben. FSV Budissa Bautzen holte zuletzt beim 3:3 in Wernigerode immerhin einen Punkt, nachdem die Mannschaft zwischenzeitlich 1:3 zurückgelegen hatte und sich erst durch den späten Foulelfmeter von Felix Hennig rettete. Mit 21 Punkten bleibt die Lage angespannt. SG Union Sandersdorf hat mit dem 1:0 gegen Tabellenführer SC Freital eines der stärksten Ergebnisse des vergangenen Wochenendes geliefert und steht nun bei 25 Punkten. Das Hinspiel endete torlos 0:0. Auch diesmal spricht viel für ein enges Spiel. Bautzen braucht dringend Zähler gegen die Abstiegszone, Sandersdorf reist mit frischem Selbstvertrauen und dem Gefühl an, gerade einen großen Gegner gestürzt zu haben. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 FC Einheit Wernigerode Wernigerode 14:00 live PUSH



VfL Halle 1896 kommt mit Rückenwind. Das 2:0 in Glauchau durch zwei Tore von Jegor Jagupov hat die Mannschaft auf 28 Punkte gehoben. FC Einheit Wernigerode verpasste beim 3:3 gegen FSV Budissa Bautzen trotz langer Führung den Sieg und steht nun bei 22 Punkten. Das Hinspiel gewann Wernigerode 2:1. Prasiddha Paudyal und Benjamin Crouse St. Louis trafen damals für die Gastgeber, Achilleas Oikonomidis verkürzte nur noch spät. Dieses Rückspiel ist deshalb für Halle auch ein Revanchedienst. Wernigerode wiederum weiß, dass ein Auswärtserfolg viel Druck aus dem unteren Bereich nehmen könnte.