SC Freital und RSV Eintracht siegen, Grimma mit Ausrufezeichen

In der NOFV-Oberliga Süd bot der heutige Auftakt des 22. Spieltags eine hochemotionale Bühne für den Aufstiegskampf und das Ringen um den Klassenerhalt. Während sich an der Tabellenspitze die beiden dominierenden Kräfte der Liga weiterhin keinen Zentimeter Raum geben, verschärfte sich die Situation am Ende des Tableaus durch deutliche Ergebnisse und nervenaufreibende Punkteteilungen, die die Anspannung auf den Rängen widerspiegelten.
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Ein wichtiger Erfolg gelang dem FC Grimma im direkten Duell gegen den Mitkonkurrenten. Die Weichen wurden bereits früh gestellt, als Julian Luis Janz in der 3. Minute den Treffer zum 1:0 markierte. Danach folgte der große Auftritt von Alexander Vogel, der die Partie fast im Alleingang entschied. Zunächst erhöhte Alexander Vogel in der 25. Minute auf 2:0, bevor er noch vor der Pause in der 35. Minute das 3:0 nachlegte. Auch im zweiten Durchgang blieb der Torhunger des Spielers ungestillt: Alexander Vogel sorgte in der 62. Minute mit dem 4:0 für den Endstand.
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Vor 287 Zuschauern entwickelte sich eine turbulente Begegnung zwischen dem VfB Auerbach 1906 und dem 1. FC Lok Stendal. Die Hausherren gingen in der 27. Minute durch Felix Hache mit 1:0 in Führung. Kurz darauf vergab der VfB die Chance auf eine Vorentscheidung, als Amer Kadric in der 31. Minute einen Handelfmeter vergab. Die Emotionen kochten in der zweiten Halbzeit über: Zunächst sah Vojtěch Čermuš in der 69. Minute aufseiten der Auerbacher die Rote Karte, nur eine Minute später wurde auch der Stendaler Felix Knoblich in der 70. Minute mit Rot des Feldes verwiesen. Die personelle Gleichzahl nutzten die Gäste schließlich zum Ausgleich durch Philip Witte in der 80. Minute.
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Der Tabellenzweite RSV Eintracht 1949 gab sich vor 65 Zuschauern gegen den Bischofswerdaer FV 08 keine Blöße, musste aber lange kämpfen. Der Auftakt verlief nach Plan, als Luca Krüsemann bereits in der 3. Minute zum 1:0 traf. Die Gäste aus Bischofswerda bewiesen jedoch Moral und kamen in der 66. Minute durch einen von Eduard Hofmann verwandelten Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Die Eintracht reagierte: Tim Göth brachte die Hausherren in der 73. Minute wieder mit 2:1 in Front. Den Schlusspunkt setzte Arthur Ekallé in der 88. Minute per Foulelfmeter zum 3:1-Endstand.
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Der SC Freital behauptete seine Führungsposition in einer hart umkämpften Partie gegen den VfB 1921 Krieschow. Früh in der Begegnung erzielte Louis Menz in der 7. Minute die 1:0-Führung. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel baute Sandro Schulze in der 55. Minute den Vorsprung auf 2:0 aus. Unmittelbar danach überschlugen sich die Ereignisse: Der Freitaler Ricardo Michael sah in der 59. Minute die Rote Karte, und einen Handelfmeter verwandelte Andy Hebler in der 60. Minute zum 2:1-Anschluss. Trotz Unterzahl rettete Freital den Sieg über die Zeit und thront weiterhin mit 49 Punkten an der Tabellenspitze.
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