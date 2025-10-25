SC Freital und RSV Eintracht 1949 mit Heimsiegen, Grimma dreht Spiel

Der heutige Auftakt des 10. Spieltags in der NOFV-Oberliga Süd stand im Zeichen klarer Verhältnisse an der Spitze und neuer Sorgen im Tabellenkeller. Spitzenreiter SC Freital setzte sich gegen das Schlusslicht 1. SC 1911 Heiligenstadt durch, während sich im Mittelfeld enge Duelle entwickelten. Besonders Grimma und Bischofswerda sorgten mit wichtigen Heimsiegen für Bewegung in der Tabelle.

Der SC Freital bleibt das Maß aller Dinge. Mit einem geduldigen, aber dominanten Auftritt besiegten sie den Aufsteiger aus Heiligenstadt mit 2:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Paul Horschig in der 77. Minute für die verdiente Führung, bevor Moritz Herold in der Nachspielzeit (90.+5) alles klar machte. Zuvor hatte Heiligenstadt durch die Gelb-Rote Karte gegen Sebastian Möhlhenrich (71.) in Unterzahl agieren müssen und konnte dem zunehmenden Druck der Hausherren nicht mehr standhalten. ---

Bischofswerda hat sich durch eine kämpferische Leistung gegen Lok Stendal ein 3:1 erarbeitet. Die Gäste gingen zunächst in der 50. Minute durch Philip Witte in Führung, doch der BFV 08 drehte das Spiel eindrucksvoll: Johann Weiß glich in der 68. Minute aus, bevor Leon Noah Scholze mit einem Doppelschlag (74. und 89. Minute) für die Entscheidung sorgte. Mit dem dritten Saisonsieg klettern die Schiebocker und verschaffen sich etwas Luft im Tabellenkeller, während Stendal mit sieben Punkten weiter im Tabellenkeller bleibt. ---

Ein torreiches Spiel lieferten Grimma und Aufsteiger Glauchau. In einer intensiven Partie gewann der FCG mit 3:2 und feierte damit einen Befreiungsschlag. Die Gäste waren früh durch Colin Ullmann (4.) in Führung gegangen, doch Grimma drehte die Partie nach der Pause durch Tore von Stefan Tröger (62.), Alexander Vogel (78.) und Kevin Werner (85.). André Luge konnte für Glauchau in der Nachspielzeit (90.+2) nur noch verkürzen. ---

Der RSV Eintracht 1949 überzeugte. Mit einem 3:1 gegen Wernigerode festigten die Brandenburger ihren Platz in der Spitzengruppe. Bereits in der 11. Minute brachte Till Plumpe die Gastgeber in Führung, doch Gino Dörnte glich nach 28 Minuten aus. Wernigerode schwächte sich wenig später: Maximilian Farwig sah in der 32. Minute die Rote Karte. Die Überzahl nutzte der RSV noch vor der Pause durch Lukas Dirk-Andre Sommer (42.) zur erneuten Führung. Endi Jupolli machte in der 61. Minute alles klar. Während die Eintracht weiter ungeschlagen bleibt, steckt Einheit Wernigerode nach der sechsten Niederlage tief im Tabellenkeller fest. ---

Auerbach und Sandersdorf trennten sich torlos 0:0 – ein Ergebnis, das beiden Teams nur bedingt hilft. In einer umkämpften Partie vor 268 Zuschauern fehlte es an Präzision im Abschluss und der letzte Zug zum Tor blieb auf beiden Seiten aus. Auerbach verpasste damit die Chance, näher an die obere Tabellenhälfte heranzurücken, während Sandersdorf weiter auf den Befreiungsschlag wartet. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 VFC Plauen VFC Plauen 14:00 live PUSH

Das Duell zweier ambitionierter Teams verspricht Brisanz. Halle ließ beim 3:3 in Krieschow nach 3:0-Führung wertvolle Punkte liegen und musste gleich zwei Platzverweise verkraften. Dennoch bleibt der VfL mit seiner Offensivkraft stets gefährlich. Plauen kassierte zuletzt eine 0:2-Niederlage gegen Bautzen und musste auch noch eine späte Rote Karte für Can-Deniz Tanriver hinnehmen. Die Vogtländer wollen Wiedergutmachung, wissen aber, dass sie in Halle auf einen der heimstärksten Gegner der Liga treffen. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 14:00 PUSH

Budissa Bautzen hat nach dem 2:0 in Plauen wieder Rückenwind. Besonders die stabile Defensive und die Treffsicherheit von Felix Hennig und Karl-Ludwig Zech lassen auf mehr hoffen. Gegen Rudolstadt wartet nun ein echter Härtetest. Der FC Einheit Rudolstadt musste sich zuletzt Spitzenreiter Freital mit 1:3 geschlagen geben, zeigte dabei aber eine engagierte Vorstellung. Das Team verfügt aber über Erfahrung und Qualität, um auswärts zu bestehen. Beide Teams kämpfen um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 live PUSH