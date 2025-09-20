SC Freital übernimmt Spitze, VFC Plauen und VfB Krieschow siegen klar

– Foto: Horst-Dieter Koch

NOFV-Oberliga Süd, 6. Spieltag: Gleich mehrere Mannschaften setzten zum Auftakt ein deutliches Ausrufezeichen. Der SC Freital eroberte mit einem Heimsieg die Tabellenspitze, während auch der VFC Plauen und der VfB 1921 Krieschow mit klaren Erfolgen überzeugten. Der VfB Auerbach feierte ebenfalls einen wichtigen Sieg, zahlte aber auch einen hohen Preis.

Der SC Freital präsentierte sich vor eigenem Publikum in starker Verfassung und feierte einen klaren 3:0-Erfolg gegen die SG Union Sandersdorf. Schon in der 10. Minute brachte Robin Fluß die Hausherren in Führung. Nach der Pause sorgte Jonas Adler mit dem Treffer in der 58. Minute für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Finn Heidler in der 76. Minute, womit Freital einen deutlichen Heimsieg einfuhr. ---

Für den FC Einheit Rudolstadt endete der Heimauftritt gegen den VfB 1921 Krieschow enttäuschend. Zwar hielten die Gastgeber lange Zeit dagegen, doch kurz vor der Pause schlug Krieschow zu: Leo Felgenträger brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Philipp Knechtel in der 55. Minute, bevor Toby Michalski in der 87. Minute den Endstand von 3:0 aus Sicht der Gäste herstellte. ---

Der VFC Plauen begeisterte vor 667 Zuschauern und setzte sich mit 4:0 gegen den Aufsteiger 1. SC 1911 Heiligenstadt durch. Schon in der 13. Minute eröffnete Matheus de Moura Beal den Torreigen. Tyron Profis legte in der 31. Minute nach und stellte die Weichen früh auf Sieg. In der Schlussphase sorgte Johann Martynets mit einem Doppelpack in der 85. und 90.+3 Minute für klare Verhältnisse. ---

Der VfB Auerbach meldete sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen den Bischofswerdaer FV 08 zurück. Bereits in der 8. Minute brachte Max Roscher die Gastgeber in Führung. Noch vor der Pause verwandelte Felix Hache in der 41. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Allerdings schwächte sich Auerbach nach dem Seitenwechsel, als Max Roscher in der 54. Minute Gelb-Rot sah. Trotz Unterzahl brachte der VfB das Ergebnis über die Zeit und sicherte sich drei wichtige Punkte. ---

Der VfL Halle 96 bleibt das Maß aller Dinge. Beim 2:0 in Stendal zeigte der Spitzenreiter seine Klasse. Joel Marks und Jegor Jagupov erzielten die Treffer, während die Defensive erneut sicher stand. Mit 20:5 Toren in fünf Spielen unterstreicht Halle seine Stärke. Empor Glauchau dagegen konnte beim 1:1 gegen Bautzen einen Punkt ergattern. Lucien Hertel brachte sein Team früh in Führung, doch noch vor der Pause glich Jannik Käppler aus. Trotz des Punktgewinns hängt Glauchau im Mittelfeld fest. Für den Aufsteiger ist die Partie in Halle ein echter Härtetest. ---

Der FSV Budissa Bautzen holte beim 1:1 in Glauchau wenigstens einen Zähler. Nach dem frühen Rückstand durch Lucien Hertel war es Jannik Käppler, der den Ausgleich erzielte. Doch insgesamt bleibt Bautzen mit nur sechs Punkten hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Einheit Wernigerode steckt mitten in der Krise. Das 0:5 zuhause gegen Freital offenbarte große Schwächen, sowohl in der Defensive als auch im Spielaufbau. Mit nur drei Punkten ist Wernigerode Tabellen-14. und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. Das Gastspiel in Bautzen wird zur Charakterprobe. ---

Der RSV Eintracht 1949 nahm aus Heiligenstadt ein 1:1 mit. Luca Krüsemann erzielte die Führung, doch Maciej Wolanski glich per Handelfmeter aus. Mit sieben Punkten aus fünf Spielen ist der Start solide, doch die Offensive blieb zuletzt hinter den Erwartungen zurück. Der FC Grimma erkämpfte zuhause gegen Auerbach ein 2:2. Alexander Vogel brachte die Gastgeber zwischenzeitlich in Führung, ehe Felix Hache per Elfmeter ausglich. Grimma hat bislang nur vier Punkte auf dem Konto und steht unter Druck. Gegen den RSV Eintracht wird es ein Duell zweier Mannschaften, die unbedingt gewinnen wollen. ---