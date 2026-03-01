SC Freital stürmt zurück an die Spitze – Torfestival in Heiligenstadt

– Foto: 1. SC 1911 Heiligenstadt

In der NOFV-Oberliga Süd bot die heutige Fortsetzung vom 19. Spieltag Fußball-Dramatik par excellence. Während der Kampf um die Tabellenspitze mit einer Machtdemonstration des alten und neuen Spitzenreiters neu sortiert wurde, erlebten die Zuschauer auf den anderen Plätzen hochemotionale Achterbahnfahrten, bittere Last-Minute-Treffer und einen leidenschaftlichen Überlebenskampf im Tabellenkeller.

In einem Duell der Namensvettern behielt der FC Einheit Wernigerode vor 172 Zuschauern die Oberhand gegen den FC Einheit Rudolstadt. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und gingen bereits in der 21. Minute durch Nyger Hunter mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte Niclas Treu in der 44. Minute mit dem 2:0 für eine beruhigende Führung. Die zweite Halbzeit wurde jedoch noch einmal emotional und hitzig, als Moritz Singbeil in der 60. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl verteidigte Wernigerode den Vorsprung mit Leidenschaft und brachte den Sieg über die Zeit. ---

Was für ein nervenaufreibendes Spektakel bekamen die 122 Zuschauer zu sehen! Für den RSV Eintracht 1949 begann die Partie nach Maß, als Matthias Steinborn bereits in der 2. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte. Doch der VfB Auerbach 1906 schlug mit viel Herz zurück: Ein unglückliches Eigentor durch Aleksandar Bilbija in der 43. Minute besorgte den Ausgleich, ehe Cedric Graf in der 65. Minute die Partie mit dem 1:2 komplett drehte. In einer fulminanten Schlussphase bewies der Gastgeber jedoch Champion-Mentalität. Tom Fron erzielte in der 81. Minute den Ausgleich zum 2:2, bevor Saheed Mustapha in der 85. Minute den umjubelten 3:2-Siegtreffer markierte. ---

Vor 91 Zuschauern zeigte der VfB Germania Halberstadt eine abgeklärte und hocheffiziente Leistung beim FC Grimma. Die Gäste untermauerten ihre Ambitionen auf die oberen Ränge und ließen den Hausherren kaum Luft zum Atmen. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 41. Minute, brach Edhem Hujdurovic den Bann und erzielte das 0:1. Nach dem Seitenwechsel drückte die Germania weiter: Daniel Heinrich erhöhte in der 54. Minute auf 0:2, was den Widerstand der Grimmaer sichtlich brach. Den Schlusspunkt unter diese Partie setzte Paul Grzega in der 72. Minute mit dem Treffer zum 0:3-Endstand. ---

Vor 206 Zuschauern untermauerte der VfL Halle 1896 seine aufsteigende Form und ließ dem Bischofswerdaer FV 08 keine Chance. Die Gäste starteten eiskalt: Bereits in der 6. Minute erzielte Joel Marks das 0:1. Die Hausherren bemühten sich um Stabilität, doch nach dem Seitenwechsel legte Halle nach. Ludwig Bölke erhöhte in der 53. Minute auf 0:2. In der Nachspielzeit setzte der VfL den emotionalen Schlusspunkt, als Anxhelo Kurti in der 90.+3 Minute zum 0:3-Endstand traf. ---





Der SC Freital zeigte beim VfB Empor Glauchau die abgeklärte Leistung eines echten Spitzenreiters. Vor 202 Zuschauern brachte Bruno Schiemann die Gäste bereits in der 3. Minute mit 0:1 in Führung. Glauchau wehrte sich leidenschaftlich und kam durch Marcin Sieber in der 9. Minute zum schnellen 1:1-Ausgleich. Doch Freital ließ sich nicht beirren: Robin Fluß markierte in der 30. Minute das 1:2, bevor erneut Bruno Schiemann in der 44. Minute auf 1:3 stellte. In der zweiten Halbzeit kontrollierte der Favorit das Geschehen und Sandro Schulze besiegelte in der 79. Minute mit dem 1:4 den Auswärtssieg, der Freital mit 43 Punkten zurück an die Tabellenspitze führt. ---

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die 125 Zuschauer in Sandersdorf. Die SG Union Sandersdorf ging in der 26. Minute durch einen von Marius Ihbe verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Der VFC Plauen schlug jedoch noch vor der Pause zurück, als Tyron Profis in der 36. Minute zum 1:1 ausglich. In der Schlussphase wurde es dramatisch: Samyr Farkas brachte die Gastgeber in der 72. Minute mit 2:1 erneut in Front und ließ die Fans vom Sieg träumen. Doch derselbe Samyr Farkas wurde in der 87. Minute zur tragischen Figur, als ihm ein Eigentor zum 2:2-Endstand unterlief. ---

Ein torreiches und emotionales Spiel sahen 330 Zuschauer beim Erfolg des Aufsteigers. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt bewies gegen den VfB 1921 Krieschow eine unglaubliche Moral. Zunächst gingen die Gäste durch Steve Zizka in der 24. Minute mit 0:1 in Führung, doch Artur Voilenko glich in der 45.+1 Minute zum 1:1 aus. Nach der Pause brachte Toby Michalski Krieschow per Foulelfmeter in der 51. Minute erneut mit 1:2 nach vorn. Dann drehte Heiligenstadt auf: Fabian Schnellhardt (57.) zum 2:2 und Moritz Ruprecht (62.) zum 3:2 ließen die Gastgeber jubeln. Erneut Fabian Schnellhardt erhöhte in der 88. Minute auf 4:2, ehe Miguel Pereira Rodrigues in der 90.+5 Minute noch auf 4:3 verkürzte. Ein Befreiungsschlag für Heiligenstadt.