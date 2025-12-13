SC Freital siegt spät, Plauen dreht nach Rückstand auf, eine Absage

Mit dem heutigen Auftakt des 16. Spieltags schärft sich der Blick auf die Kräfteverhältnisse vor der Winterpause weiter. Freital behauptet seine Spitzenposition, Plauen legt nach und im Tabellenkeller verschärft sich die Lage für Stendal und Heiligenstadt. Vier Spiele eröffneten den Spieltag – jedes mit seiner eigenen Dramaturgie.

Plauen erwischte einen schwerfälligen Auftakt, doch am Ende stand ein überzeugendes 4:1. Früh brachte Philip Witte die Gäste in der 5. Minute in Führung und traf damit Plauen ins Nervenzentrum. Doch der Absteiger zeigte im zweiten Durchgang seine Klasse. Johann Martynets leitete mit seinem Ausgleich in der 52. Minute die Wende ein, Victor Habermann Passionoto legte in der 58. Minute nach. Ein Eigentor von Valentin Masuth in der 65. Minute besiegelte endgültig Stendals Schicksal, ehe Tyron Profis in der 81. Minute den Schlusspunkt setzte. ---

Ein 0:0, das die Stärken und Schwächen beider Teams offenlegte: Rudolstadt fand keinen Weg durch die kompakte Defensive des BFV. Bischofswerda verteidigte mit viel Einsatz, nutzte aber auf der anderen Seite seine Chancen nicht. Rudolstadt sammelt zwar einen Punkt, verpasst aber den Sprung in die erste Tabellenhälfte. Bischofswerda hingegen nimmt ein wertvolles Auswärtsergebnis mit. ---

Freital bleibt das Maß der Dinge. In einer zähen Begegnung, die Grimma mit viel Disziplin offenhielt, fand der Tabellenführer erst in der Schlussphase die Lücke. Robin Fluß erzielte in der 70. Minute das Tor des Tages und sorgte damit für den knappen Heimsieg des SC. ---

Das Duell endete mit einem Remis – allerdings mit reichlich Emotionen. Prasidda Pandyal brachte Wernigerode in der 29. Minute in Führung. Sandersdorf reagierte erst spät, dafür entschlossen: Marius Ihbe traf in der 73. Minute zum Ausgleich und hielt die Gastgeber im Rennen um einen Platz im oberen Mittelfeld. Für beide Teams ist das 1:1 ein Ergebnis, das die Tabelle stabilisiert. ---

Halberstadt setzte seinen Aufwärtstrend fort und drehte spät das Spiel in Halle. Nach dem Rückstand durch Davidson Tomás Cabral in der 8. Minute trafen Silvio Rust in der 61. und Emilio Stobbe in der 90.+2 Minute zum 2:1-Sieg. Heiligenstadt holte ein wertvolles 1:1 in Wernigerode – erneut war es Kristian Bako (65. Minute), der traf. Doch der Tabellenletzte steckt aber weiter tief im Abstiegskampf. Halberstadt geht als klarer Favorit ins Heimspiel, doch Heiligenstadt hat zuletzt bewiesen, dass es nicht kampflos untergeht. ---

Morgen, 13:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow VfB Empor Glauchau VfB Glauchau 13:00 PUSH

Krieschow überzeugte mit einem 4:1 gegen Lok Stendal. Jannis Fuchs (6. Minute), Andy Hebler (17. und 58. Minute) sowie Miguel Pereira Rodrigues (82. Minute) unterstrichen die Offensivkraft. Glauchau rettete in Sandersdorf ein 2:2 dank eines Eigentors in der 86. Minute und eines Ausgleichs durch Florian Hähnel in der 90.+4 Minute. Moral ist vorhanden, doch defensiv blieb der Aufsteiger anfällig. Krieschow geht mit Rückenwind in die Partie, Glauchau mit dem Mut eines Last-Minute-Punktgewinns. ---

Bautzen gewann 3:1 gegen Auerbach – trotz eines frühen Platzverweises gegen Steve Schröder in der 38. Minute. Die Treffer von Karl-Ludwig Zech (7. Minute), Toni Orosz (74. Minute) und Theo Schäller (79. Minute) zeigten große Effizienz. Der RSV Eintracht hingegen setzte mit dem 1:0 in Freital ein Ausrufezeichen. Matthias Steinborn verwandelte in der 61. Minute einen Foulelfmeter eiskalt. Damit ist Eintracht der Spitzenreiter-Verfolger Nummer eins. Ein Duell zwischen formstarken Teams – Bautzen trotz Unterzahl erfolgreich, der RSV selbstbewusst wie selten und bislang noch ungeschlagen. ---