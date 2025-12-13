 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital siegt spät, Plauen dreht nach Rückstand auf, eine Absage

NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 16. Spieltags

NOFV-Oberliga Süd
VFC Plauen
Lok Stendal
Halberstadt
Auerbach

Mit dem heutigen Auftakt des 16. Spieltags schärft sich der Blick auf die Kräfteverhältnisse vor der Winterpause weiter. Freital behauptet seine Spitzenposition, Plauen legt nach und im Tabellenkeller verschärft sich die Lage für Stendal und Heiligenstadt. Vier Spiele eröffneten den Spieltag – jedes mit seiner eigenen Dramaturgie.

---

Heute, 13:00 Uhr
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
4
1
Abpfiff

Plauen erwischte einen schwerfälligen Auftakt, doch am Ende stand ein überzeugendes 4:1. Früh brachte Philip Witte die Gäste in der 5. Minute in Führung und traf damit Plauen ins Nervenzentrum. Doch der Absteiger zeigte im zweiten Durchgang seine Klasse. Johann Martynets leitete mit seinem Ausgleich in der 52. Minute die Wende ein, Victor Habermann Passionoto legte in der 58. Minute nach. Ein Eigentor von Valentin Masuth in der 65. Minute besiegelte endgültig Stendals Schicksal, ehe Tyron Profis in der 81. Minute den Schlusspunkt setzte.

---

Heute, 13:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
0
0
Abpfiff

Ein 0:0, das die Stärken und Schwächen beider Teams offenlegte: Rudolstadt fand keinen Weg durch die kompakte Defensive des BFV. Bischofswerda verteidigte mit viel Einsatz, nutzte aber auf der anderen Seite seine Chancen nicht. Rudolstadt sammelt zwar einen Punkt, verpasst aber den Sprung in die erste Tabellenhälfte. Bischofswerda hingegen nimmt ein wertvolles Auswärtsergebnis mit.

---

Heute, 13:00 Uhr
SC Freital
SC FreitalSC Freital
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
1
0
Abpfiff

Freital bleibt das Maß der Dinge. In einer zähen Begegnung, die Grimma mit viel Disziplin offenhielt, fand der Tabellenführer erst in der Schlussphase die Lücke. Robin Fluß erzielte in der 70. Minute das Tor des Tages und sorgte damit für den knappen Heimsieg des SC.

---

Heute, 13:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
1
1
Abpfiff

Das Duell endete mit einem Remis – allerdings mit reichlich Emotionen. Prasidda Pandyal brachte Wernigerode in der 29. Minute in Führung. Sandersdorf reagierte erst spät, dafür entschlossen: Marius Ihbe traf in der 73. Minute zum Ausgleich und hielt die Gastgeber im Rennen um einen Platz im oberen Mittelfeld. Für beide Teams ist das 1:1 ein Ergebnis, das die Tabelle stabilisiert.

---

Morgen, 13:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
13:00live

Halberstadt setzte seinen Aufwärtstrend fort und drehte spät das Spiel in Halle. Nach dem Rückstand durch Davidson Tomás Cabral in der 8. Minute trafen Silvio Rust in der 61. und Emilio Stobbe in der 90.+2 Minute zum 2:1-Sieg.

Heiligenstadt holte ein wertvolles 1:1 in Wernigerode – erneut war es Kristian Bako (65. Minute), der traf. Doch der Tabellenletzte steckt aber weiter tief im Abstiegskampf. Halberstadt geht als klarer Favorit ins Heimspiel, doch Heiligenstadt hat zuletzt bewiesen, dass es nicht kampflos untergeht.

---

Morgen, 13:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
13:00

Krieschow überzeugte mit einem 4:1 gegen Lok Stendal. Jannis Fuchs (6. Minute), Andy Hebler (17. und 58. Minute) sowie Miguel Pereira Rodrigues (82. Minute) unterstrichen die Offensivkraft.

Glauchau rettete in Sandersdorf ein 2:2 dank eines Eigentors in der 86. Minute und eines Ausgleichs durch Florian Hähnel in der 90.+4 Minute. Moral ist vorhanden, doch defensiv blieb der Aufsteiger anfällig. Krieschow geht mit Rückenwind in die Partie, Glauchau mit dem Mut eines Last-Minute-Punktgewinns.

---

Morgen, 13:00 Uhr
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
13:00

Bautzen gewann 3:1 gegen Auerbach – trotz eines frühen Platzverweises gegen Steve Schröder in der 38. Minute. Die Treffer von Karl-Ludwig Zech (7. Minute), Toni Orosz (74. Minute) und Theo Schäller (79. Minute) zeigten große Effizienz.

Der RSV Eintracht hingegen setzte mit dem 1:0 in Freital ein Ausrufezeichen. Matthias Steinborn verwandelte in der 61. Minute einen Foulelfmeter eiskalt. Damit ist Eintracht der Spitzenreiter-Verfolger Nummer eins. Ein Duell zwischen formstarken Teams – Bautzen trotz Unterzahl erfolgreich, der RSV selbstbewusst wie selten und bislang noch ungeschlagen.

---

Morgen, 13:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

redAutor