– Foto: Alexander Grimm

SC Freital siegt im Topspiel beim VfL Halle – Halberstadt bleibt dran NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 12. Spieltags Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd VFC Plauen Lok Stendal Halberstadt Auerbach + 12 weitere

Der 12. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd endete heute mit Spannung und Emotionen. Im Kampf um die Tabellenspitze setzte sich der SC Freital knapp in Halle durch. Auch Halberstadt feierte einen späten Sieg, während Bautzen Punkte liegen ließ und Glauchau einen wichtigen Auswärtserfolg bejubelte.

Der VfB Auerbach erwischte einen Traumstart. Bereits in der 1. Minute brachte Cedric Graf die Hausherren in Führung. Doch Plauen ließ sich davon nicht beirren. In der 34. Minute erzielte Amaar Yousaf Hussain den Ausgleich, und kurz nach Wiederbeginn drehte Tyron Profis per Foulelfmeter in der 46. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Auerbach drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich – und wurde spät belohnt: In der sechsten Minute der Nachspielzeit verwandelte erneut Cedric Graf einen Strafstoß zum umjubelten 2:2-Endstand. ---

Der FC Einheit Wernigerode hat beim Bischofswerdaer FV 08 einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg gefeiert. Leon Noah Scholze brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, doch kurz vor der Pause glich Usman Taiwo in der 43. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, ehe erneut Usman Taiwo in der 72. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Besonders bitter für Schiebock: In der 36. Minute vergab Nyger Hunter einen Foulelfmeter – ein Moment, der die Partie hätte kippen können. Mit dem Auswärtssieg klettert Wernigerode in der Tabelle. ---

Ein wildes Torfestival bekamen die Zuschauer in Grimma geboten. Am Ende setzte sich die SG Union Sandersdorf mit 4:2 durch. Bereits in der Anfangsphase ging es Schlag auf Schlag: Pascal Sauer traf in der 5. Minute zur Gästeführung, nur eine Minute später glich Alexander Vogel aus. Maximilian Scheibe brachte Sandersdorf in der 9. Minute erneut in Front. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 durch Robin Spreitzer in der 68. Minute schien Grimma zurück im Spiel, doch die Gäste schlugen in der Schlussphase eiskalt zu. Kai Wonneberger (84.) und Dennis Brunner (90.) entschieden die Partie. Sandersdorf verschafft sich etwas Luft im Tabellenkeller. ---

Der RSV Eintracht 1949 bleibt das Team der Stunde. Mit einem 2:1-Heimsieg über den VfB Krieschow festigten die Stahnsdorfer ihren zweiten Tabellenplatz. Schon in der 2. Minute brachte Luca Krüsemann die Hausherren in Führung. Matthias Steinborn erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Krieschow kam zwar durch Andy Hebler per Foulelfmeter in der 74. Minute noch einmal heran, doch der RSV brachte den Vorsprung über die Zeit. Mit nun 26 Punkten bleibt Eintracht als einziges Team der Liga ungeschlagen – ein eindrucksvolles Zwischenzeugnis nach zwölf Spieltagen. ---

Der SC Freital bleibt das Maß der Dinge in der NOFV-Oberliga Süd. Beim VfL Halle 1896 gewann das Team mit 1:0 und festigte damit seine Spitzenposition. Das Tor des Tages erzielte Jonas Adler in der 50. Minute, der eine konzentrierte Mannschaftsleistung der Gäste krönte. Halle zeigte sich über weite Strecken stabil, verpasste es jedoch, eigene Chancen zu nutzen. ---

In Bautzen teilten sich der FSV Budissa und der 1. SC 1911 Heiligenstadt die Punkte. Der Aufsteiger überraschte zunächst, als Leon Göbel die Gäste in der 40. Minute in Führung brachte. Erst in der Schlussphase gelang den Hausherren der Ausgleich: Jannik Käppler traf in der 80. Minute zum 1:1-Endstand. Bautzen verpasste es damit, näher an die oberen Ränge heranzurücken, während Heiligenstadt mit viel Einsatz seinen vierten Saisonpunkt sicherte. ---

In einer torreichen Begegnung setzte sich der VfB Empor Glauchau beim 1. FC Lok Stendal mit 3:2 durch. Tim Schaarschmidt brachte die Gastgeber bereits in der 7. Minute in Führung, doch Glauchau drehte das Spiel mit drei Treffern von André Luge (17.), Marian Albustin (20.) und Randolf Riesen (52.). Zwar verkürzte Tim Schaarschmidt in der 54. Minute erneut, doch Stendal konnte den Rückstand nicht mehr aufholen. In der 90. Minute sah Max Salge die Rote Karte. Für Glauchau war es ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. ---