SC Freital erobert Platz zwei – Lok Stendal sendet Lebenszeichen

– Foto: Laura Bornemann

In der NOFV-Oberliga Süd wurde am heutigen Sonntag der 28. Spieltag mit einer Serie packender Begegnungen abgeschlossen. Während die Meisterschaft bereits vorzeitig entschieden ist, lieferten sich die Teams auf den weiteren Plätzen hochemotionale Duelle um die Vizemeisterschaft und um Punkte im Tabellenkeller.

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In einer von Taktik geprägten Begegnung zwischen dem VfB Auerbach 1906 und dem FC Einheit Rudolstadt mussten sich die Zuschauer lange gedulden, bis die emotionale Spannung in Tore umgemünzt wurde. Die Torfolge eröffnete Manfred Starke bereits in der 4. Minute mit dem Treffer zum 0:1 für die Gäste. Lange Zeit verteidigte Rudolstadt diesen knappen Vorsprung leidenschaftlich, doch die Hausherren gaben sich nicht geschlagen. In der 76. Minute erzielte Tim Kaiser den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Das Spitzenspiel hielt alles, was es versprach. Für den RSV Eintracht 1949 ging es gegen den Regionalliga-Absteiger VFC Plauen um alles oder nichts. Die Torfolge begann mit dem 0:1 durch Tyron Profis in der 37. Minute, was die Meisterträume der Gastgeber zunächst dämpfte. Doch in einer hochemotionalen zweiten Halbzeit drehte die Eintracht auf. Luca Krüsemann erzielte in der 77. Minute den Ausgleich zum 1:1. Der Jubel im Stadion kannte keine Grenzen, als Arthur Ekallé in der 90. Minute den Siegtreffer zum 2:1 markierte. In der hitzigen Schlussphase sah Tim Limmer aufseiten des VFC Plauen in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte. Mit diesem Sieg steht der RSV Eintracht 1949 mit 64 Punkten vorzeitig als Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Nordost fest. ---

Vor 62 Zuschauern lieferte der VfB 1921 Krieschow beim FC Grimma eine konzentrierte Offensivleistung ab. Die Torfolge startete mit dem 0:1 durch Martin Zurawsky in der 33. Minute, bevor Paul Pahlow in der 42. Minute auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel baute Andy Hebler in der 56. Minute die Führung auf 0:3 aus, und Aaron Stephan traf in der 78. Minute zum 0:4. Die Gastgeber kamen in der Schlussphase lediglich noch zur Ergebniskosmetik: In der 86. Minute markierte Maximilian Tesche ein Eigentor zum 1:4, und Alexander Vogel setzte in der 88. Minute mit dem Tor zum 2:4 den Schlusspunkt. ---

In einem zähen Ringen um wichtige Zähler im Tabellenmittelfeld behielt die SG Union Sandersdorf beim Bischofswerdaer FV 08 die Oberhand. Vor 158 Zuschauern war es eine einzige Aktion, die entschied. Kai Wonneberger erzielte in der 68. Minute den entscheidenden Treffer zum 0:1-Endstand. ---

Der VfB Empor Glauchau festigte seine Position im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. In einer lange Zeit ausgeglichenen und zähen Partie gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Den emotionalen Höhepunkt für die Hausherren markierte Louis Schädel, der in der 84. Minute das entscheidende Tor zum 1:0-Endstand erzielte. ---

Im direkten Duell zwischen dem VfL Halle 1896 und der FSV Budissa Bautzen gab es am Ende keinen Sieger. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Anxhelo Kurti in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Die Freude der Hallenser währte jedoch nur bis zur Mitte der zweiten Halbzeit, als den Gästen aus Sachsen der Ausgleich gelang. Lukas Hanisch traf in der 57. Minute zum 1:1-Endstand. ---

Vor 283 Zuschauern untermauerte der SC Freital seine Ambitionen auf die Vizemeisterschaft. In der Begegnung gegen den VfB Germania Halberstadt fielen alle Treffer im zweiten Durchgang. Paul Horschig brachte die Gäste in der 52. Minute mit 0:1 in Front, woraufhin Colin von Brezinski in der 64. Minute auf 0:2 erhöhte. Die Halberstädter bäumten sich noch einmal auf, als Joel-Pascal Klaschka in der 81. Minute auf 1:2 verkürzte. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn zerstörte jedoch Finn Heidler, der in der 87. Minute mit dem Treffer zum 1:3 alles klar machte. Freital schiebt sich damit aufgrund der besseren Tordifferenz punktgleich an Plauen vorbei auf den zweiten Tabellenplatz. ---

Ein hochemotionales Ausrufezeichen setzte der 1. FC Lok Stendal vor 501 Zuschauern gegen den FC Einheit Wernigerode. Der überragende Akteur des Nachmittags war Philip Witte, der die Weichen bereits früh auf Sieg stellte. Philip Witte traf in der 6. Minute zur 1:0-Führung und legte kurz nach dem Seitenwechsel in der 50. Minute mit dem 2:0 nach. In einer leidenschaftlichen Schlussphase besiegelte Max Salge in der Nachspielzeit (90.+3 Minute) mit dem Tor zum 3:0 den Heimsieg.