SC Freising rettet sich im Elfmeterschießen – und reißt das Sportheim ab

Riesenjubel bei den Fußballern vom SC Freising: Nach dem dramatischen 5:3 (1:1, 1:1)-Sieg nach Elfmeterschießen feierten sie ausgelassen den Klassenerhalt in der Kreisklasse. Beim Gegner SV Oberhaindlfing-Abens herrschte nach der unglücklichen Pleite große Niedergeschlagenheit – das Team bleibt in der A-Klasse.
Den ersten Hochkaräter hatte der SVOA, als Thomas Graf in der dritten Minute frei vor dem Freisinger Gehäuse auftauchte und SCF-Keeper Rene Kaiser zu einer Glanzparade zwang. Wenig später hatten die Freisinger in kurzer Folge drei Topmöglichkeiten zur Führung: Ervin Bytyqi und zweimal Fatih Masat scheiterten jedoch. Wie aus dem Nichts fiel dann das 1:0 für Oberhaindlfing: Moritz Eckl traf den Ball aus rund 20 Metern perfekt und sorgte mit seinem Treffer für Jubel beim Tabellenzweiten der A-Klasse 6 (18.).
Anschließend kam der SC Freising wieder besser in die Partie – doch der Ausgleich in der 33. Minute ereignete sich auf kuriose Weise: Torwart Maximilian Neumeier rutschte ein harmloser Rückpass durch die Hände – und der Ball kullerte in den Kasten. Von dem Eigentor ließ sich der SVOA aber nicht beeindrucken, fast hätte Stefan Betzenbichler postwendend die Führung zurückgeholt. In der Folge bekam der SCF etwas Oberwasser, Zwingendes passierte bis zur Pause aber nicht.
Im zweiten Abschnitt sahen die 888 Zuschauer nur wenige Glanzpunkte, Chancen blieben Mangelware. Bis zur 81. Minute: Jetzt vereitelte erst Oberhaindlfings Torhüter zweimal prima, dann hätte der SVOA nach einem Konter durch Kevin Grünwald fast das 2:1 erzielt. Kurz darauf sah Freisings Florian Pinkert nach einem groben Foul die Gelb-Rote Karte (86.). Die Überzahl konnte Oberhaindlfing jedoch nicht nutzen.
In der 115. Minute dann die vermeintliche SVOA-Führung: Markus Diemaier hatte die Kugel volley in den SCF-Kasten gehämmert – der Unparteiische entschied aber auf Abseits. Somit ging es ins Elfmeterschießen, bei dem die Männer aus der Domstadt die besseren Nerven bewiesen und nach dem entscheidenden Treffer von Fatih Masat jubeln durften.
Erleichterung pur herrschte bei Trainer Manuel Hobmeier nach dem glücklichen Klassenerhalt: „Ich bin einfach stolz auf meine Männer. Sie haben in Unterzahl prima gekämpft.“ Die Partie beschrieb er über weite Strecken als zäh, aber erst nach dem Platzverweis habe der Gegner ein Plus an Spielanteilen bekommen. „Jetzt wird das Sportheim abgerissen“, kündigte er eine intensive Feier an. Dass Fußball brutal sein könne, sagte SVOA-Coach Norbert Vogler. Eigentlich sei seine Mannschaft besser gewesen: „Davon können wir uns allerdings nichts kaufen. Wir sind einfach nur enttäuscht.“