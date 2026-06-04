SC Freising rettet sich im Elfmeterschießen – und reißt das Sportheim ab Fußball Relegation zur Kreisklasse von Bernd Heinzinger · Heute, 19:33 Uhr · 0 Leser

Lösten das Ticket für ein weiteres Jahr in der Kreisklasse: Die Fußballer des SC Freising retteten sich in Unterzahl ins Elfmeterschießen – und bewiesen dort die stärkeren Nerven. – Foto: Heinzinger

Der SC Freising gewinnt das Relegationsspiel gegen Oberhaindlfing mit 5:3 nach Elfmeterschießen. Trainer Hobmeier kündigte nach dem Ligaerhalt eine intensive Feier an.

Riesenjubel bei den Fußballern vom SC Freising: Nach dem dramatischen 5:3 (1:1, 1:1)-Sieg nach Elfmeterschießen feierten sie ausgelassen den Klassenerhalt in der Kreisklasse. Beim Gegner SV Oberhaindlfing-Abens herrschte nach der unglücklichen Pleite große Niedergeschlagenheit – das Team bleibt in der A-Klasse. Den ersten Hochkaräter hatte der SVOA, als Thomas Graf in der dritten Minute frei vor dem Freisinger Gehäuse auftauchte und SCF-Keeper Rene Kaiser zu einer Glanzparade zwang. Wenig später hatten die Freisinger in kurzer Folge drei Topmöglichkeiten zur Führung: Ervin Bytyqi und zweimal Fatih Masat scheiterten jedoch. Wie aus dem Nichts fiel dann das 1:0 für Oberhaindlfing: Moritz Eckl traf den Ball aus rund 20 Metern perfekt und sorgte mit seinem Treffer für Jubel beim Tabellenzweiten der A-Klasse 6 (18.).

Einer der Besten auf dem Platz: Fatih Masat (schwarzes Trikot) vergab zunächst zwei Freisinger Großchancen, verwandelte am Ende aber den entscheidenden Elfer. – Foto: Heinzinger