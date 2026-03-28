SC Freising punktet nur gegen Topteams – und das wird zum Problem

Vinicius Da Cunha hat den SC Freising verlassen – Foto: Michalek

Der SC Freising hat eine kuriose Bilanz: 13 Punkte gegen Spitzenteams, nur einen gegen direkte Konkurrenten. Jetzt steht das Derby in Vötting an.

Nach der Winterpause hat sich in der Kreisklasse einiges geändert. Denn die Kellerkinder wehren sich inzwischen gegen den Abstieg mit allem, was sie haben. Deshalb punktete Langenbach gegen Eching und Mauern in Dietersheim. Einen solchen Befreiungsschlag könnte auch der SC Freising, der kurz vor den Abstiegsplätzen steht, gut gebrauchen.

Der Sportclub hat aktuell einen Punkt Vorsprung auf die Relegationszone, aber selbst der Fünfte Hörgertshausen ist mit sieben Punkten Abstand nicht wirklich weit weg. „Mit einer kleinen Serie kann man in dieser Liga schnell nach vorne kommen“, ist SCF-Trainer Manuel Hobmeier überzeugt. Aus den ersten beiden Punktspielen nach der Winterpause nimmt er gute Auftritte gegen Uttenhofen (0:1) und Marzling (1:1) mit. Der Ertrag war zwar lediglich ein Zähler, aber auf die Leistung könne man aufbauen. Den engen Abstiegskampf betrachtet Hobmeier auch etwas amüsiert: „Hinten in der Tabelle ist es kuscheliger geworden.“ Die letzten sechs Mannschaften liegen gerade mal drei Punkte auseinander.

Diese Erkenntnis hilft den Domstädtern auch dabei, die Verluste der Winterpause zu verkraften. Man hat nämlich zwei Leistungsträger verloren – und damit auch einen noch etwas kleineren Kader. Xhino Myrteza hatte sich im Winter entschieden, zum Aufstiegsaspiranten Istanbul Moosburg zu gehen. Der brasilianische Topkicker Vinicius Da Cunha ist unterdessen in die Heimat zurückgekehrt – und kommt möglicherweise auch nicht mehr wieder. Immerhin: Sein Spielerpass liegt weiter in der Luitpoldanlage. Deshalb besteht zumindest theoretisch die Chance, den ehemaligen Bayernliga-Kicker nach einer etwaigen Rückkehr wieder einzusetzen. „Die Tür ist für ihn immer offen“, sagt sein Trainer. Er muss aber davon ausgehen, dass man ohne den Führungsspieler den Kampf um den Klassenerhalt bestreitet.

Nun geht es zum Stadtderby nach Vötting (Sonntag, 15 Uhr), was dem Aufeinandertreffen eine zusätzliche Note verleiht. „Für uns ist das einfach nur Abstiegskampf. Wir brauchen Punkte“, sagt Hobmeier. Die Derby-Gefühle überlässt er lieber den Anhängern. Für den SCF ergibt sich auch die Option, mit einem Sieg die fünf Punkte entfernten Vöttinger in den Abstiegskampf hineinzuziehen. Manuel Hobmeier möchte vor allem die schräge Bilanz aufpolieren: „Bis zur Winterpause haben wir 14 Punkte geholt. 13 Punkte waren es gegen die Mannschaften von eins bis sieben in der Tabelle – und ein Punkt bei den Teams zwischen acht und 14.“ Daraus schlussfolgert er: „Den direkten Vergleich können wir wohl gegen alle knicken.“