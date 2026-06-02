SC Freising kann fast in Bestbesetzung antreten – Oberhaindlfing gewarnt

Sah zuletzt viel Gutes: Coach Manuel Hobmeier vom SC Freising ist optimistisch. – Foto: Michalek

Jetzt gilt‘s: Am Donnerstag um 16 Uhr kämpfen der SC Freising und der SV Oberhaindlfing in Zolling um die Zugehörigkeit zur Kreisklasse.

Schafft der SC Freising in der Relegation den Verbleib in der Kreisklasse? Oder packt der SV Oberhaindlfing den Aufstieg aus der A-Klasse? Die Antwort darauf gibt es beim Duell am Donnerstag ab 16 Uhr. Die Partie wird auf der Sportanlage in Zolling ausgetragen.

Miteinander zu tun hatten es die beiden Mannschaften in der jüngeren Vergangenheit nicht. Daher besitzt SCF-Coach Manuel Hobmeier praktisch keine Kenntnisse über den Zweiten der A-Klasse 6. Dennoch geht er optimistisch in die Relegation, die seine Truppe trotz drei Siegen im Saisonendspurt und insgesamt 28 Punkten erst durch den Ligaverzicht des FC Neufahrn erreichte. Seine Schützlinge seien aktuell gut drauf – und angesichts des Potenzials der Mannschaft hätte es tabellarisch nie so weit nach unten gehen dürfen. „Aber wir haben leider nur einen kleinen Kader, und zeitweise mussten wir wegen Verletzungen und Abgängen mit einer Rumpftruppe antreten.“ Das habe sich nun glücklicherweise wieder geändert: Am Donnerstag könne er bis auf einen Langzeitverletzten praktisch die beste Aufstellung aufbieten.

Hobmeier freut sich einerseits auf die Relegation: „Solche Spiele haben einen geilen Charakter.“ Vor einer mutmaßlich großen Kulisse aufzulaufen, sei ein Erlebnis für die Fußballer. Andererseits wäre ein Scheitern eine große Enttäuschung: „Dann hätten wir sportlich versagt.“ Zur Wahrheit gehöre jedoch auch, dass ohne vernünftigen Unterbau – aus der A-Jugend kam in den vergangenen Jahren kaum Verstärkung zu den Männern hoch – die Kreisklasse nicht ewig zu halten sei.