SC Freising kann fast in Bestbesetzung antreten – Oberhaindlfing gewarnt

Schafft der SC Freising in der Relegation den Verbleib in der Kreisklasse? Oder packt der SV Oberhaindlfing den Aufstieg aus der A-Klasse? Die Antwort darauf gibt es beim Duell am Donnerstag ab 16 Uhr. Die Partie wird auf der Sportanlage in Zolling ausgetragen.
Miteinander zu tun hatten es die beiden Mannschaften in der jüngeren Vergangenheit nicht. Daher besitzt SCF-Coach Manuel Hobmeier praktisch keine Kenntnisse über den Zweiten der A-Klasse 6. Dennoch geht er optimistisch in die Relegation, die seine Truppe trotz drei Siegen im Saisonendspurt und insgesamt 28 Punkten erst durch den Ligaverzicht des FC Neufahrn erreichte. Seine Schützlinge seien aktuell gut drauf – und angesichts des Potenzials der Mannschaft hätte es tabellarisch nie so weit nach unten gehen dürfen. „Aber wir haben leider nur einen kleinen Kader, und zeitweise mussten wir wegen Verletzungen und Abgängen mit einer Rumpftruppe antreten.“ Das habe sich nun glücklicherweise wieder geändert: Am Donnerstag könne er bis auf einen Langzeitverletzten praktisch die beste Aufstellung aufbieten.
Hobmeier freut sich einerseits auf die Relegation: „Solche Spiele haben einen geilen Charakter.“ Vor einer mutmaßlich großen Kulisse aufzulaufen, sei ein Erlebnis für die Fußballer. Andererseits wäre ein Scheitern eine große Enttäuschung: „Dann hätten wir sportlich versagt.“ Zur Wahrheit gehöre jedoch auch, dass ohne vernünftigen Unterbau – aus der A-Jugend kam in den vergangenen Jahren kaum Verstärkung zu den Männern hoch – die Kreisklasse nicht ewig zu halten sei.
Dass Freising in dieser Liga bleibt, will Oberhaindlfing verhindern. SVOA-Trainer Norbert Vogler vergibt die Favoritenrolle allerdings an den Kreisklassen-Club. Es sei der Wahnsinn, dass der SCF mit 28 Zählern auf einem Abstiegsrang gestanden hätte: „Das ist brutal. Die Bilanz hätte in anderen Ligen locker für den Klassenerhalt gereicht.“ Vogler beobachtete auch den starken Lauf der Domstädter in den vergangenen Partien: „Sie sind gut drauf, und wir sind natürlich gewarnt.“ Den großen Druck sieht er beim Relegationsgegner. Denn sein SVOA habe bereits jetzt eine super Saison hinter sich. „Der Aufstieg wäre lediglich das i-Tüpfelchen. Verlieren kann eigentlich nur der Sportclub.“
Der Oberhaindlfinger Coach weiß dabei um das nicht gerade felsenfeste Nervenkostüm seiner Akteure. Mit einem solchen Auftritt wie beim letzten Ligaspiel in Eichenfeld könne man am Donnerstag keinesfalls bestehen, meint Vogler. Er hofft, dass die wenigen erfahrenen Akteure im Team in die Bresche springen und auf dem Platz vorangehen. Dabei denkt er an Matthias Kaindl und Thomas Fuchs, die in dieser Hinsicht ihre Qualitäten bereits bewiesen hätten. Viele andere könnten mit einer solchen Situation allerdings nicht so recht umgehen, befürchtet der SVOA-Trainer. Eine Relegation sei schließlich keine alltägliche Angelegenheit.