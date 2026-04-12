SC Freiburg setzt sich klar beim VfL Herrenberg durch

Vor 67 Zuschauern mussten sich die Frauen des VfL Herrenberg der Reserve des SC Freiburg am Ende deutlich geschlagen geben, auch wenn die Partie über weite Strecken deutlich knapper wirkte, als es das Ergebnis vermuten lässt. Die Breisgauerinnen zeigten bereits im ersten Durchgang ihre spielerische Qualität und gingen in der 27. Minute durch Almas Traoré mit 0:1 in Führung. Herrenberg ließ sich jedoch nicht entmutigen und kam mit viel Leidenschaft aus der Kabine. Die Belohnung folgte prompt nach dem Seitenwechsel: Tiffany Schiewe markierte in der 49. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1 und ließ Herrenberg kurzzeitig von einer Überraschung träumen.

Doch die Hoffnung auf einen Punktgewinn währte nur kurz und schlug schnell in Ernüchterung um. Die Freiburgerinnen zeigten sich unbeeindruckt vom Ausgleichstreffer und stellten bereits in der 57. Minute durch Weena Simmen die Weichen wieder auf Sieg. Herrenberg kämpfte in der Folge um den erneuten Anschluss, doch in der Schlussphase bewies der Sportclub die größere Abgeklärtheit. Leonie Lorenz sorgte in der 84. Minute mit dem 1:3 für die Vorentscheidung, bevor Lara Kaufmehl in der letzten Spielminute (90.) den 1:4-Endstand besiegelte. Während Freiburg den Auswärtssieg feierte, blieb den Herrenbergerinnen nach einer mutigen Phase nach der Pause nur die Enttäuschung über ein am Ende zu klares Ergebnis.

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