 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Es läuft: Leon Catak (links) und der Sportclub befinden sich im Aufwärtstrend.
Es läuft: Leon Catak (links) und der Sportclub befinden sich im Aufwärtstrend. – Foto: Achim Keller

SC Freiburg II will seine kleine Serie gegen die TSG Balingen ausbauen

Englische Woche in der Regionalliga

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
SC Freiburg II
TSG Balingen

Nach dem überraschenden Auswärtscoup beim FSV Frankfurt (2:1) sieht die bisherige Saisonbilanz beim SC Freiburg II deutlich rosiger aus, als es noch vor gut einer Woche der Fall war.

Morgen, 19:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
19:00

Die Mannschaft von Bernhard Weis hat sich durch zwei Arbeitssiege aus der unteren Tabellenregion befreien können und den Kontakt zum vorderen Drittel, in dem der Sportclub am Saisonende landen möchte, wiederhergestellt. Weiter geht es für die SC-Zweite bereits am Dienstagabend, 19 Uhr, im Dreisamstadion gegen den schwäbischen Aufsteiger TSG Balingen. Rouven Tarnutzer steht dabei nach abgesessener Sperre wieder zur Verfügung. Fraglich ist ein Einsatz von Ashley Ketterer und ob Spieler aus dem Profikader dazustoßen. "Natürlich ist es unser Wunsch, nach dem erfreulichen Start in die Englische Woche nachzulegen. Wir wissen aber, dass wir dafür wieder mindestens genauso viel investieren müssen wie in den beiden Spielen zuvor", sagt SC-Coach Weis

Aufrufe: 029.9.2025, 17:00 Uhr
Lukas Karrer (BZ)Autor