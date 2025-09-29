SC Freiburg II will seine kleine Serie gegen die TSG Balingen ausbauen

Morgen, 19:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II TSG Balingen TSG Balingen 19:00 PUSH

Die Mannschaft von Bernhard Weis hat sich durch zwei Arbeitssiege aus der unteren Tabellenregion befreien können und den Kontakt zum vorderen Drittel, in dem der Sportclub am Saisonende landen möchte, wiederhergestellt. Weiter geht es für die SC-Zweite bereits am Dienstagabend, 19 Uhr, im Dreisamstadion gegen den schwäbischen Aufsteiger TSG Balingen. Rouven Tarnutzer steht dabei nach abgesessener Sperre wieder zur Verfügung. Fraglich ist ein Einsatz von Ashley Ketterer und ob Spieler aus dem Profikader dazustoßen. "Natürlich ist es unser Wunsch, nach dem erfreulichen Start in die Englische Woche nachzulegen. Wir wissen aber, dass wir dafür wieder mindestens genauso viel investieren müssen wie in den beiden Spielen zuvor", sagt SC-Coach Weis