SC Freiburg II will im Dreisamstadion ein anders Gesicht zeigen

SC Freiburg II

Der Saisonauftakt in der Regionalliga verlief für den SC Freiburg II alles andere als nach Plan. „Wir nehmen dennoch auch ein paar gute Dinge aus dem 0:3 gegen Freiberg mit“, so Bernhard Weis. Der SC-Trainer erwartet im ersten Heimspiel am Sonntag, 14 Uhr, im Dreisamstadion mit dem FC 08 Homburg einen „weiteren Anwärter auf eine vordere Platzierung“. Die Vorfreude auf das erste Heimspiel ist bei Weis und seiner jungen Mannschaft groß. „Wir haben einige Spieler, die erstmals im Dreisamstadion auflaufen werden. Wir wollen volle Energie auf den Platz bringen“, sagte der SC-Coach.