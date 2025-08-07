SC Freiburg II will im Dreisamstadion ein anders Gesicht zeigen

Bahlinger SC auf Kunstrasen geforder.
SC Freiburg II
Der Saisonauftakt in der Regionalliga verlief für den SC Freiburg II alles andere als nach Plan. „Wir nehmen dennoch auch ein paar gute Dinge aus dem 0:3 gegen Freiberg mit“, so Bernhard Weis. Der SC-Trainer erwartet im ersten Heimspiel am Sonntag, 14 Uhr, im Dreisamstadion mit dem FC 08 Homburg einen „weiteren Anwärter auf eine vordere Platzierung“. Die Vorfreude auf das erste Heimspiel ist bei Weis und seiner jungen Mannschaft groß. „Wir haben einige Spieler, die erstmals im Dreisamstadion auflaufen werden. Wir wollen volle Energie auf den Platz bringen“, sagte der SC-Coach.
Bahlinger SC
Im ersten Auswärtsspiel der neuen Regionalliga-Saison muss der Bahlinger SC am Samstag, 14 Uhr, auf dem Kunstrasen des TSV Schott Mainz bestehen. Die Mainzer starteten mit einem 4:0-Erfolg bei Mitaufsteiger Bayern Alzenau erfolgreich ins Spieljahr und kamen am Mittwoch im Landespokal (3:0 beim Landesligisten TSG Pfeddersheim) wie der BSC eine Runde weiter. Für BSC-Coach Stefan Reisinger besitzt der kommende Gegner „eine gute Mentalität“, ist „körperlich robust und gefährlich bei Standards“. In seinem Team sind Langzeitausfall Mike Manegold, Samet Yilmaz (Adduktorenverletzung) und vielleicht auch Ibrahima Diakité (Grippe-Symptome) nicht dabei.