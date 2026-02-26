SC Freiburg II verschläft bei SG Sonnenhof Großaspach die Startphase

David Amegnaglo (l.) und Fabian Rüdlin gehörten am Mittwoch zu den Aktivposten des SC Freiburg II. – Foto: Marco Steinbrenner (Imago)

Nur knapp 700 Zuschauer entschieden sich am Mittwoch für einen Besuch im Stadion in Aspach. Dabei hatte der Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach speziell in den Begegnungen vor der Winterpause kräftig Eigenwerbung betrieben. Durch den 2:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg II kletterte der spielstarke Liganeuling nun sogar an die Tabellenspitze. "Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die bis zum Ende oben mitspielen wird", lobte SC-Coach Bernhard Weis den ehemaligen Drittligisten. Ob den neuen Spitzenreiter die jährliche Amphibienwanderung rund um die eigene Heimspielstätte Zuschauer gekostet hat, ist nicht zu belegen. Jedenfalls hatte der Verein im Vorfeld vermeldet, dass deshalb nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung steht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.