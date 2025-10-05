SC Freiburg II unterliegt bei Eintracht Trier komplett verdient

Nach sieben Zählern aus drei Partien passten für den SC Freiburg II bei Eintracht Trier weder die Leistung noch das Ergebnis. Die Elf von Bernhard Weis unterliegt in der Fußball-Regionalliga mit 1:3.

Der leichte Aufwärtstrend der SC-Zweiten endete beim SV Eintracht Trier abrupt. "Wir haben heute zu wenig Energie auf den Platz bekommen, wir waren immer einen Schritt zu spät", sagte SC-Coach Bernhard Weis. Um den bereits fünften Heimerfolg der Gastgeber in der Weinregion Mosel zu verhindern, tat der Sportclub von Beginn an zu wenig. Er ließ sich in vielen Zweikämpfen zu einfach abkochen und leistete sich erneut gravierende individuelle Aussetzer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.