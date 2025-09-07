 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Imago Images

SC Freiburg II und TSV Schott Mainz mit 3:3-Drama

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Im Abschluss des 6. Spieltags der Regionalliga Südwest lieferten sich der SC Freiburg II und Aufsteiger TSV Schott Mainz ein packendes Duell. Vor 778 Zuschauern fielen sechs Treffer, darunter drei in den letzten Minuten, die das Stadion in ein Tollhaus verwandelten.

---

Fr., 05.09.2025, 19:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
2
2

Vor stimmungsvoller Kulisse am Bieberer Berg entwickelte sich ein intensives Spiel zweier ambitionierter Teams. Die Hausherren erwischten den besseren Start, als Valdrin Mustafa in der 7. Minute zur frühen Führung traf. Homburg zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam bereits in der 16. Minute durch Phillipp Steinhart zum Ausgleich. Kurz vor der Pause belohnten sich die Offenbacher erneut: Dominik Crljenec markierte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:1. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste stärker auf den Ausgleich, der schließlich in der 68. Minute durch Nicolas Jörg gelang. Beide Teams suchten bis zum Schluss den Siegtreffer, am Ende blieb es jedoch bei einer Punkteteilung.

---

Fr., 05.09.2025, 19:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
1
3
+Video

In Walldorf unterstrich der SGV Freiberg eindrucksvoll seine aktuelle Dominanz in der Liga. Bereits in der 9. Minute brachte Tino Bradara die Gäste in Führung. Walldorf kämpfte sich jedoch zurück und erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Felix Kendel den Ausgleich. Doch nach dem Wechsel zeigte Freiberg, warum es aktuell das Maß aller Dinge in der Regionalliga Südwest ist. Ryan Adigo traf in der 60. Minute zum 2:1, bevor Matt-Brahan Zié in der 73. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung sorgte. Mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel festigt Freiberg die Tabellenführung eindrucksvoll.

---

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
0
1
+Video

Vor 1505 Zuschauern gab es ein intensives Spiel zweier ambitionierter Teams. Als vieles schon nach einem torlosen Remis aussah, schlug Oskar Hencke in der Nachspielzeit zu und traf in der 90.+4 Minute zum 0:1.

---

Gestern, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
2
2
+Video

Im Auestadion entwickelte sich vor 2555 Zuschauern ein packender Schlagabtausch. Fabian Eisele brachte Großaspach in der 12. Minute per Foulelfmeter in Führung. Doch Kassel kämpfte sich zurück: Lukas Rupp traf in der 52. Minute zum Ausgleich, Cornelius Bräunling drehte die Partie in der 60. Minute. Als der Heimsieg schon greifbar schien, schlug Eisele erneut per Strafstoß zu und glich in der 90.+4 Minute zum 2:2 aus.

---

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
2
2
Abpfiff

Die Partie in Mainz wurde zu einem wahren Auf und Ab. In der 52. Minute brachte Korbinian Burger die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung. Doch Fulda antwortete sofort: Tim Korzuschek glich in der 56. Minute aus, Leon Pomnitz legte nur drei Minuten später das 1:2 nach. Mainz II gab sich nicht geschlagen und kam durch Raúl König in der 74. Minute zurück. Es blieb beim 2:2.

---

Gestern, 14:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
3
0

Im Moselstadion avancierte Sven König zum Mann des Tages. Er brachte Trier in der 33. Minute in Führung und erhöhte in der 81. Minute auf 2:0. Mit seinem dritten Treffer in der 88. Minute machte er den 3:0-Endstand perfekt. Die Gäste aus Alzenau fanden keine Mittel, die starke Trierer Defensive zu überwinden. Mit diesem Sieg hat Trier nun acht Punkte auf dem Konto, während Alzenau mit fünf Zählern im Tabellenkeller festhängt.

---

Gestern, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
1
3

980 Zuschauer in Bahlingen sahen eine effektive Vorstellung des Drittliga-Absteigers. Yannick Osée brachte Sandhausen in der 30. Minute in Führung, Louis Kolbe erhöhte in der 49. Minute. Zwar konnte Luca Köbele in der 56. Minute verkürzen, doch Denis Pfaffenrot stellte acht Minuten später den alten Abstand wieder her. Bahlingen bleibt damit bei nur drei Punkten und steckt weiter tief unten fest, während Sandhausen mit sieben Zählern wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld einfuhr.

---

Gestern, 14:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
0
2
+Video

Die TSG Balingen bleibt weiter im Tabellenkeller. Schon in der 12. Minute traf Birkan Celik für den FSV Frankfurt zur Führung. Lukas Gottwalt erhöhte in der 66. Minute auf 0:2 und machte den Sieg perfekt. Während Frankfurt mit diesem Erfolg auf Rang drei steht, steht Aufsteiger Balingen nach sechs Spielen mit nur drei Punkten am Tabellenende.

---

Heute, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
3
3

Die Partie begann mit einem frühen Rückschlag für die Hausherren. Schon in der 13. Minute brachte Takero Itoi die Gäste aus Mainz mit 1:0 in Führung. Der SC Freiburg II zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und drehte das Spiel noch vor der Pause. In der 35. Minute erzielte David Amegnaglo den Ausgleich, nur zwei Minuten später sorgte er mit seinem zweiten Treffer für die 2:1-Führung der Breisgauer. Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Gastgeber ihre Führung lange Zeit konzentriert, doch die Schlussoffensive der Mainzer brachte die Partie ins Wanken. In der 84. Minute glich Abdellatif El Mahaoui mit dem 2:2 aus. Als Étienne Portmann in der 90. Minute sogar das 3:2 für die Gäste markierte, schien die Überraschung perfekt. Doch das Spiel war noch nicht vorbei: Fabian Rüdlin erzielte in der Nachspielzeit den umjubelten Ausgleich für Freiburg und stellte mit dem 3:3 den Endstand her.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 07.9.2025, 16:30 Uhr
redAutor