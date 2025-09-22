SC Freiburg II und SV 67 Weinberg landen klare Heimsiege

+++

FFC Wacker München – TSG 1899 Hoffenheim II 1:2

Die Gäste aus Hoffenheim erwischten den besseren Start: Hannah Melicharek brachte ihre Mannschaft mit einem Doppelpack in der 29. und 45. Minute komfortabel in Führung. Wacker München kämpfte sich in der zweiten Hälfte zurück, als Sophie Marten in der 68. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Doch trotz aller Bemühungen gelang der Ausgleich nicht mehr – Hoffenheim II nahm die drei Punkte mit.

SC Sand II – VfL Herrenberg 2:1

Carina Wüst brachte die Gastgeberinnen in der 39. Minute in Führung. Nach der Pause antwortete Selina Walter für den VfL Herrenberg in der 52. Minute mit dem 1:1. Doch Angelina Klopstein sorgte in der 78. Minute mit einem präzisen Abschluss für den 2:1-Endstand. Sand II jubelte über einen hart erkämpften Heimsieg.

SC Freiburg II – Spvgg Greuther Fürth 4:1

Der SC Freiburg II zeigte sich kaltschnäuzig: Almas Traoré eröffnete den Torreigen in der 15. Minute, Luisa Jansen erhöhte noch vor der Pause (39.). Zwar konnte Luisa Wölfel für Fürth in der 43. Minute verkürzen, doch nach der Pause zogen die Freiburgerinnen davon. Weena Simmen (52.) und Amelie Schmitz (65.) machten den 4:1-Erfolg perfekt.

SV 67 Weinberg – Eintracht Frankfurt III 4:0

Mit einer überzeugenden Vorstellung ließ Weinberg den Gästen aus Frankfurt keine Chance. Lisa Wich stellte in der 16. Minute die Weichen, Anna Horwath erhöhte nach der Pause (53.). Anna Hofrichter (68.) und Eva Lüttge (90.) sorgten für einen klaren 4:0-Sieg, der die Stärke der Gastgeberinnen eindrucksvoll unterstrich.

Kickers Offenbach – SG Haitz 1:0

Ein Geduldsspiel entwickelte sich in Offenbach. Erst in der 76. Minute erlöste Leonie Gosch die Offenbacherinnen mit dem Treffer zum 1:0. Damit sicherten sich die Kickers in einer engen Partie den wichtigen Heimsieg.

