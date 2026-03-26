SC Freiburg II und Bahlinger SC wollen ihre sportliche Misere beenden Im aktuellen Trend unterscheiden sich die beiden Fußball-Regionalligisten aus der Region jedoch stark. von Lukas Karrer und Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

Raus aus dem Regen, zurück in die Sonne: David Schopper (r.) und der SC Freiburg II wollen am Samstag im Dreisamstadion an das gute Hinspiel gegen den FSV Frankfurt anknüpfen. – Foto: Achim Keller

Die Sehnsucht nach drei Punkten ist beim SC Freiburg II und dem Bahlinger SC gleichermaßen groß. Im aktuellen Trend unterscheiden sich die beiden Fußball-Regionalligisten aus der Region jedoch stark.

Der Blick auf die Rückrundentabelle der Regionalliga Südwest offenbart die schwierige Phase, die der SC Freiburg II aktuell durchlebt. Nur vier Zähler sammelte die Mannschaft von Trainer Bernhard Weis aus den bisherigen acht Partien. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.