 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

SC Freiburg II und Bahlinger SC wollen ihre sportliche Misere beenden

Im aktuellen Trend unterscheiden sich die beiden Fußball-Regionalligisten aus der Region jedoch stark.

von Lukas Karrer und Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
Raus aus dem Regen, zurück in die Sonne: David Schopper (r.) und der SC Freiburg II wollen am Samstag im Dreisamstadion an das gute Hinspiel gegen den FSV Frankfurt anknüpfen.
Raus aus dem Regen, zurück in die Sonne: David Schopper (r.) und der SC Freiburg II wollen am Samstag im Dreisamstadion an das gute Hinspiel gegen den FSV Frankfurt anknüpfen. – Foto: Achim Keller

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Regionalliga Südwest
SC Freiburg II
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Bahlinger SC

Die Sehnsucht nach drei Punkten ist beim SC Freiburg II und dem Bahlinger SC gleichermaßen groß. Im aktuellen Trend unterscheiden sich die beiden Fußball-Regionalligisten aus der Region jedoch stark.

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
SC Freiburg
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FSV Frankfurt
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Der Blick auf die Rückrundentabelle der Regionalliga Südwest offenbart die schwierige Phase, die der SC Freiburg II aktuell durchlebt. Nur vier Zähler sammelte die Mannschaft von Trainer Bernhard Weis aus den bisherigen acht Partien. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf
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Bahlinger SC
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Auch der Bahlinger SC hat in der Rückrunde bislang erst vier Punkte eingefahren, ist damit in diesem Ranking Tabellenvorletzter. Der Trend ist indes positiv ... Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.