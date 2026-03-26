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SC Freiburg II und Bahlinger SC wollen ihre sportliche Misere beenden
Im aktuellen Trend unterscheiden sich die beiden Fußball-Regionalligisten aus der Region jedoch stark.
von Lukas Karrer und Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
Raus aus dem Regen, zurück in die Sonne: David Schopper (r.) und der SC Freiburg II wollen am Samstag im Dreisamstadion an das gute Hinspiel gegen den FSV Frankfurt anknüpfen. – Foto: Achim Keller
Der Blick auf die Rückrundentabelle der Regionalliga Südwest offenbart die schwierige Phase, die der SC Freiburg II aktuell durchlebt. Nur vier Zähler sammelte die Mannschaft von Trainer Bernhard Weis aus den bisherigen acht Partien. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.