Im Heimspiel gegen den FC 08 Homburg durften die Freiburger um Karl Steinmann (rechts) fünf Treffer bejubeln.
Im Heimspiel gegen den FC 08 Homburg durften die Freiburger um Karl Steinmann (rechts) fünf Treffer bejubeln. – Foto: Achim Keller

SC Freiburg II und Bahlinger SC stehen vor richtungsweisenden Spielen

Der Saisonstart fiel beim SC Freiburg II und dem Bahlinger SC in der Fußball-Regionalliga durchwachsen aus.

Beide haben nun die Möglichkeit, im eigenen Stadion einen Schritt nach vorne zu machen.

SC Freiburg II

Eine Fußballsaison wird im Spätsommer nicht (vor-)entschieden – oder zumindest nur in den allerseltensten Fällen. Und doch stehen der SC Freiburg II (4 Punkte aus 3 Spielen) und der Bahlinger SC (3 Punkte aus 3 Spielen) vor ihren Heimspielen am Wochenende schon ein weniger unter Zugzwang. Will der Sportclub den Anschluss an das vordere Drittel halten, dann ist ein Sieg gegen den Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach am Sonntag (14 Uhr) im Dreisamstadion Pflicht.

Bahlinger SC

Bahlinger SC will eine klare Reaktion zeigen.

Auch hinter dem Bahlinger SC liegt ein strammes Programm. Das Heimspiel gegen den FC Bayern Alzenau am Samstag (14 Uhr) im Kaiserstuhlstadion ist das bereits sechste BSC-Spiel im August. Das wollte Milorad Pilipovic aber nicht als Ausrede für das 0:6 am Mittwochabend in Homburg gelten lassen. "Wir haben gegen ein Top-Team gespielt, das war uns bereits im Vorfeld klar. Wir hatten in der ersten Halbzeit Phasen, in denen wir Kontrolle hatten. Wir haben aber zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht", sagte der Bahlinger Co-Trainer, der den gesperrten BSC-Cheftrainer Stefan Reisinger vertreten hatte.

Lukas Karrer (BZ)Autor