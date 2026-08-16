 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

SC Freiburg II trotzt gegen den KSV Hessen Kassel frühem Rückstand

Drei Spieler aus dem Profikader wirken mit, Nicolas Höfler fehlt

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser
Großer Jubel nach dem Traumtor: Mladen Mijalovic (Bildmitte) feiert seinen Treffer mit Fabian Rüdlin (links) und Krish Raweri (rechts).
Großer Jubel nach dem Traumtor: Mladen Mijalovic (Bildmitte) feiert seinen Treffer mit Fabian Rüdlin (links) und Krish Raweri (rechts). – Foto: Achim Keller

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Regionalliga Südwest
SC Freiburg II
KSV Hessen Kassel

Der SC Freiburg II überzeugt beim 5:1-Heimsieg in der Fußball-Regionalliga gegen Hessen Kassel. Drei Spieler aus dem Profikader wirken mit, Nicolas Höfler fehlt.

Das Freiburger Dreisamstadion ist für Fans und Fußballer eine runde Sache. Das Stadion an der Schwarzwaldstraße bietet einen tollen Rasen, beste Sicht aus allen Blickwinkeln und ganz viel Tradition. Da hat es durchaus seinen Charme, wenn wie am Sonntag beim Heimspiel der U23 gegen Hessen Kassel die "Lange Rote" aus einem in die Jahre gekommenen Verkaufswagen anstatt der gewohnten Imbissbude unterhalb der Haupttribüne serviert wird. In Zeiten des Umbaus muss improvisiert werden. Den Gesichtern der Wurstkonsumenten war abzulesen: Geschmeckt hat das Freiburger Original wie immer bestens. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.