SC Freiburg II trotzt gegen den KSV Hessen Kassel frühem Rückstand

Großer Jubel nach dem Traumtor: Mladen Mijalovic (Bildmitte) feiert seinen Treffer mit Fabian Rüdlin (links) und Krish Raweri (rechts). – Foto: Achim Keller

Das Freiburger Dreisamstadion ist für Fans und Fußballer eine runde Sache. Das Stadion an der Schwarzwaldstraße bietet einen tollen Rasen, beste Sicht aus allen Blickwinkeln und ganz viel Tradition. Da hat es durchaus seinen Charme, wenn wie am Sonntag beim Heimspiel der U23 gegen Hessen Kassel die "Lange Rote" aus einem in die Jahre gekommenen Verkaufswagen anstatt der gewohnten Imbissbude unterhalb der Haupttribüne serviert wird. In Zeiten des Umbaus muss improvisiert werden. Den Gesichtern der Wurstkonsumenten war abzulesen: Geschmeckt hat das Freiburger Original wie immer bestens. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.