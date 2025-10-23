SC Freiburg II spürt einen Aufwind, Wundenlecken beim Bahlinger SC

"Wir konnten das gute Gefühl nach dem vergangenen Spiel mit in die Woche nehmen", sagt SC-II-Trainer Bernhard Weis vor dem Heimspiel (Samstag, 14 Uhr) gegen den FC Astoria Walldorf. Speziell mit der zweiten Halbzeit seiner Mannschaft beim 2:1-Erfolg beim Bahlinger SC war der SC-II-Coach einverstanden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.