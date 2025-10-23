Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Holger Bux (vorne) droht beim Bahlinger SC auszufallen, Bruno Ogbus (dahinter) könnte beim SC Freiburg II für die Abwehr gegen Walldorf wieder gesetzt sein. – Foto: Claus G. Stoll
SC Freiburg II spürt einen Aufwind, Wundenlecken beim Bahlinger SC
Der Bahlinger SC gastiert bei der SG Sonnenhof Großaspach.
"Wir konnten das gute Gefühl nach dem vergangenen Spiel mit in die Woche nehmen", sagt SC-II-Trainer Bernhard Weis vor dem Heimspiel (Samstag, 14 Uhr) gegen den FC Astoria Walldorf. Speziell mit der zweiten Halbzeit seiner Mannschaft beim 2:1-Erfolg beim Bahlinger SC war der SC-II-Coach einverstanden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.