 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Holger Bux (vorne) droht beim Bahlinger SC auszufallen, Bruno Ogbus (dahinter) könnte beim SC Freiburg II für die Abwehr gegen Walldorf wieder gesetzt sein.
Holger Bux (vorne) droht beim Bahlinger SC auszufallen, Bruno Ogbus (dahinter) könnte beim SC Freiburg II für die Abwehr gegen Walldorf wieder gesetzt sein. – Foto: Claus G. Stoll

SC Freiburg II spürt einen Aufwind, Wundenlecken beim Bahlinger SC

Der Bahlinger SC gastiert bei der SG Sonnenhof Großaspach.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
SC Freiburg II
FCA Walldorf
Bahlinger SC
Großaspach

Der SC Freiburg II will in der Fußball-Regionalliga den Schwung des Derbysiegs mitnehmen. FC Astoria Walldorf kommt ins Dreisamstadion. Der Bahlinger SC gastiert bei der SG Sonnenhof Großaspach.

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
14:00

"Wir konnten das gute Gefühl nach dem vergangenen Spiel mit in die Woche nehmen", sagt SC-II-Trainer Bernhard Weis vor dem Heimspiel (Samstag, 14 Uhr) gegen den FC Astoria Walldorf. Speziell mit der zweiten Halbzeit seiner Mannschaft beim 2:1-Erfolg beim Bahlinger SC war der SC-II-Coach einverstanden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
14:00live

Beim BSC ist hingegen Wundenlecken angesagt: "Die Enttäuschung war groß, dass wir nichts geholt haben", räumt Trainer Stefan Reisinger ein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 023.10.2025, 18:00 Uhr
Matthias Kaufhold und Lukas Karrer (BZ)Autor