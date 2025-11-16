SC Freiburg II setzt seine Serie dank eines späten Treffers fort

Als Leon Catak in der 71. Minute vom Feld musste, hatte er sein Tagewerk mehr als vollbracht. Der SC-Angreifer war ein belebendes Element beim Sportclub. Links, rechts, tief in der eigenen Hälfte, in vorderster Position – der 20-Jährige war überall. Aus seinem Vollsprint mit dem Ball am Fuß über gut 25 Meter resultierte in der 30. Spielminute der Strafstoß, den Fabian Rüdlin zum 1:0 verwandelte. "Ich gehe zum Punkt und weiß genau, was ich vorhabe. Natürlich hilft es mir, dass ich in dieser Saison schon viele Elfmeter verwandelt habe", so der SC-Kapitän, der am Sonntag bereits zum zehnten Mal in dieser Saison traf. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Freiburg: Katz, Steinmann, Schopper, Atmemkeng (84. Ketterer), Adomah (71. Tober), Tarnutzer, Rüdlin, Zelic (84. Schulten), Wagner, Amegnaglo (62. Fetsch), Catak (71. James). Tore: 1:0 Rüdlin (30./FE), 1:1 Gleiber (55.), 2:1 James (89.). SR: Hoffmann (Niederkirchen). Zuschauer: 994.