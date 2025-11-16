SC Freiburg II setzt seine Serie dank eines späten Treffers fort

Der SC Freiburg II setzt seine Serie in der Fußball-Regionalliga fort. Beim 2:1 gegen den FSV Mainz 05 II ist der eingewechselte Jack James durch seinen Treffer in der 89. Minute der Matchwinner.
Als Leon Catak in der 71. Minute vom Feld musste, hatte er sein Tagewerk mehr als vollbracht. Der SC-Angreifer war ein belebendes Element beim Sportclub. Links, rechts, tief in der eigenen Hälfte, in vorderster Position – der 20-Jährige war überall. Aus seinem Vollsprint mit dem Ball am Fuß über gut 25 Meter resultierte in der 30. Spielminute der Strafstoß, den Fabian Rüdlin zum 1:0 verwandelte. "Ich gehe zum Punkt und weiß genau, was ich vorhabe. Natürlich hilft es mir, dass ich in dieser Saison schon viele Elfmeter verwandelt habe", so der SC-Kapitän, der am Sonntag bereits zum zehnten Mal in dieser Saison traf. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Freiburg: Katz, Steinmann, Schopper, Atmemkeng (84. Ketterer), Adomah (71. Tober), Tarnutzer, Rüdlin, Zelic (84. Schulten), Wagner, Amegnaglo (62. Fetsch), Catak (71. James). Tore: 1:0 Rüdlin (30./FE), 1:1 Gleiber (55.), 2:1 James (89.). SR: Hoffmann (Niederkirchen). Zuschauer: 994.
Alex Echner fiel es schwer, direkt nach Spielschluss die richtigen Worte zu finden. "Ich bin noch ein bisschen aufgewühlt", gestand die Offensivkraft am Samstag unmittelbar nach dem neuerlichen Rückschlag für den Bahlinger SC. Gut möglich, dass dem 21-jährigen Techniker, der im Sommer vom Verbandsligameister FC Denzlingen gekommen war, in diesem Moment die Bilder seiner vergebenen Torchancen durch den Kopf rauschten. Echner hatte einige davon: Einen Kopfballaufsetzer parierte der Steinbacher Keeper Jesper Heim reaktionsschnell (23.), zweimal setzte Echner den Ball freistehend mit rechts neben das Gehäuse (38., 56.). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Bahlingen: Petzold – Tost, Bux, El Abed – Herrmann, (46. Wehrle), Köbele (82. Maqkaj), Bauer (75. Monga), Wuttke (75. Manegold) – Echner, Pepic, Shaqiri (67. Rienhardt). Tore: 0:1 Firat (45.+1), 1:1 Pepic (61.), 1:2 Dacaj (71.). Schiedsrichter: Kresser (Mauer). Zuschauer: 890. Rote Karten: Tost (11./ BSC), Manu (60./TSV) – beide wegen Notbremse.