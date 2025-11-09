Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Chance verpasst: Karl Steinmann und der SC Freiburg II hätten in Offenbach den vierten Sieg in Serie landen können. – Foto: Marco Steinbrenner (Imago)
SC Freiburg II lässt bei Kickers Offenbach zwei Punkte liegen
Bei den Kickers Offenbach war aber mehr möglich als ein 1:1.
Die Offenbacher Kickers hinken den eigenen Ansprüchen (auch) in dieser Saison weit hinterher. Nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg II hat der hessische Traditionsverein 20 Zähler auf dem Konto. Der Sportclub kann nach dem 16. Spieltag 23 Punkte vorweisen. Die Kickers-Fans stellten aufgrund der mageren Ausbeute die Unterstützung von den Rängen am Freitagabend zumindest in Teilen ein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.