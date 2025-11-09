 2025-10-30T14:25:35.653Z

Chance verpasst: Karl Steinmann und der SC Freiburg II hätten in Offenbach den vierten Sieg in Serie landen können.
Chance verpasst: Karl Steinmann und der SC Freiburg II hätten in Offenbach den vierten Sieg in Serie landen können. – Foto: Marco Steinbrenner (Imago)

SC Freiburg II lässt bei Kickers Offenbach zwei Punkte liegen

Bei den Kickers Offenbach war aber mehr möglich als ein 1:1.

Der SC Freiburg II bleibt in der Fußball-Regionalliga auch im vierten Spiel in Serie ungeschlagen. Bei den Kickers Offenbach war aber mehr möglich als ein 1:1.

Fr., 07.11.2025, 19:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
1
1
Die Offenbacher Kickers hinken den eigenen Ansprüchen (auch) in dieser Saison weit hinterher. Nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg II hat der hessische Traditionsverein 20 Zähler auf dem Konto. Der Sportclub kann nach dem 16. Spieltag 23 Punkte vorweisen. Die Kickers-Fans stellten aufgrund der mageren Ausbeute die Unterstützung von den Rängen am Freitagabend zumindest in Teilen ein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Freiburg: Katz – Steinmann, Ogbus, Schopper, Atemkeng – Rüdlin, Tarnutzer (83. Wagner) – Adomah (59. Catak), Amegnaglo, Zelic (83. Tober) – Fetsch (90. James). Tore: 1:0 Skolik (44.), 1:1 Fetsch (55.). SR: Zemke (Püttlingen). Zuschauer: 5100.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
2
1
Abpfiff
