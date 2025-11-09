SC Freiburg II lässt bei Kickers Offenbach zwei Punkte liegen

Die Offenbacher Kickers hinken den eigenen Ansprüchen (auch) in dieser Saison weit hinterher. Nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg II hat der hessische Traditionsverein 20 Zähler auf dem Konto. Der Sportclub kann nach dem 16. Spieltag 23 Punkte vorweisen. Die Kickers-Fans stellten aufgrund der mageren Ausbeute die Unterstützung von den Rängen am Freitagabend zumindest in Teilen ein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Freiburg: Katz – Steinmann, Ogbus, Schopper, Atemkeng – Rüdlin, Tarnutzer (83. Wagner) – Adomah (59. Catak), Amegnaglo, Zelic (83. Tober) – Fetsch (90. James). Tore: 1:0 Skolik (44.), 1:1 Fetsch (55.). SR: Zemke (Püttlingen). Zuschauer: 5100.