SC Freiburg II gewinnt den Bitzer Cup in Ergenzingen

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Das Breitwiesenstadion in Ergenzingen erlebte am heutigen Samstag den emotionalen Auftakt des traditionsreichen Bitzer Cups. Im Turniermodus der Herren über eine Spielzeit von jeweils 70 Minuten sicherte sich der Regionalligist SC Freiburg II den Gesamtsieg, während der Gastgeber TuS Ergenzingen an diesem Turniertag ohne zählbaren Erfolg blieb.

Im ersten Halbfinale standen sich der gastgebende Bezirksligist TuS Ergenzingen und der Regionalligist SC Freiburg II gegenüber. Die Ergenzinger mussten dabei eine bittere Niederlage einstecken und verloren das Spiel mit 0:2. Das zweite Halbfinale entwickelte sich zu einem packenden und emotionalen Duell zwischen dem Drittligisten VfB Stuttgart II und dem Oberligisten SSV Reutlingen. Am Ende setzten sich die Stuttgarter knapp mit 2:1 durch und zogen in das Endspiel ein.

Klare Verhältnisse im kleinen Finale und Jubel beim Turniersieger

Im Spiel um Platz drei traf der TuS Ergenzingen auf den SSV Reutlingen. Für den Gastgeber endete das Platzierungsspiel mit einer erneuten Enttäuschung, da Reutlingen die Partie deutlich mit 3:0 für sich entschied. Das anschließende Finale bot den Fußballfans ein intensives Aufeinandertreffen zwischen dem SC Freiburg II und dem VfB Stuttgart II. Ein einziges Tor entschied das emotionale Endspiel, das der SC Freiburg II knapp mit 1:0 gewann.

Ein vielseitiges Fußballfest für die ganze Familie

Neben den sportlichen Höhepunkten auf dem Rasen verwandelte sich das Breitwiesenstadion in ein echtes Fest für die ganze Familie. Für die jüngeren Besucher gab es mit Hüpfburgen, einem Kinderkarussell, einem Trampolin, Ponyreiten und Kinderschminken zahlreiche Attraktionen. Ein Freestyle-Ballkünstler, eine DKMS-Typisierungsaktion sowie vielfältige kulinarische Angebote rundeten das Programm ab, bevor der Tag in der Sommer-Nachts-Party einen emotionalen Ausklang findet.

Der Ausblick auf die kommenden U19-Begegnungen

Am morgigen Sonntag wird das Turnier mit den hochklassigen U19-Mannschaften fortgesetzt, bei denen sich vier starke Teams Deutschlands präsentieren. Im ersten Halbfinale treffen der Titelverteidiger Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg um 12.15 Uhr aufeinander. Danach spielen der amtierende DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart und der FSV Mainz 05 ab 13.45 Uhr um den zweiten Finalplatz. Das Spiel um Platz drei beginnt um 15.30 Uhr, bevor um 17 Uhr das Endspiel folgt.

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