SC Freiburg II gewinnt beim SV Eintracht Trier

Bernhard Weis hatte den Schlüsselspieler seiner Mannschaft am Samstag schnell ausgemacht. "Der beste Spieler bei uns in der ersten Halbzeit war unser Torwart Jaaso Jantunen", sagte der Freiburger Coach auf der Pressekonferenz im Nachgang an den 3:1-Auswärtssieg. Abgesehen vom finnischen Schlussmann stand die Freiburger U23 vor der Pause neben sich. "Über die erste Halbzeit müssen wir reden. Wir haben uns unter anderem ganz viele technische Fehler erlaubt und Glück gehabt", so Weis.

Freiburg: Jantunen – Steinmann (23. Ketterer), Schopper (81. Founes), Hornschuh, Bouebari (70. Pellegrino) – Wagner, Rüdlin – Amegnaglo (46. Wörner), Besio, Sturm – Fetsch (81. Wiklöf). Tore: 0:1 Besio (57.), 0:2 Schopper (72.), 0:3 Sturm (83.), 1:3 Marceta (90.+3). SR: Rühl (Gießen). ZS: 2877.