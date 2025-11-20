 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Es läuft: Der SC Freiburg II punktet derzeit so beständig wie kaum ein anderes Team in der Regionalliga Südwest.
Es läuft: Der SC Freiburg II punktet derzeit so beständig wie kaum ein anderes Team in der Regionalliga Südwest. – Foto: Achim Keller

SC Freiburg II erwartet Spitzenreiter SGV Freiberg, BSC in Offenbach

Der Bahlinger SC gastiert am Samstag bei den Offenbacher Kickers.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
SC Freiburg II
Offenbach
Freiberg
Bahlinger SC

Der SC Freiburg II misst sich am Sonntag, 14 Uhr, mit dem Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga und kann weiter Boden gutmachen. Der Bahlinger SC gastiert am Samstag bei den Offenbacher Kickers.

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
14:00

Ins Trudeln geraten ist in den vergangenen Wochen auch ein ambitionierter Traditionsverein: Kickers Offenbach landete in den vergangenen zwölf Ligaspielen lediglich zweimal einen Dreier und wurde in der Tabelle bis auf Rang 13 durchgereicht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
14:00

Es ist schon ein wenig paradox, was sich derzeit in der Regionalliga Südwest abspielt. Der SGV Freiberg führt die Liga an, obwohl er seit acht Partien auf einen Sieg in der Liga wartet. Nach einem goldenen Spätsommer und neun Erfolgen in Serie ist die Mannschaft von Kushtrim Lushtaku just in der Saisonphase außer Tritt gekommen, in der sie kommunizierte, dass sie im Falle der Meisterschaft den Gang in die dritte Liga wagen würde. In den Vorjahren hatte der Dorfverein jeweils keine Drittligalizenz beantragt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 020.11.2025, 19:30 Uhr
Lukas Karrer und Matthias Kaufhold (BZ)Autor