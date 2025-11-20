SC Freiburg II erwartet Spitzenreiter SGV Freiberg, BSC in Offenbach

Der SC Freiburg II misst sich am Sonntag, 14 Uhr, mit dem Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga und kann weiter Boden gutmachen. Der Bahlinger SC gastiert am Samstag bei den Offenbacher Kickers.
Ins Trudeln geraten ist in den vergangenen Wochen auch ein ambitionierter Traditionsverein: Kickers Offenbach landete in den vergangenen zwölf Ligaspielen lediglich zweimal einen Dreier und wurde in der Tabelle bis auf Rang 13 durchgereicht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Es ist schon ein wenig paradox, was sich derzeit in der Regionalliga Südwest abspielt. Der SGV Freiberg führt die Liga an, obwohl er seit acht Partien auf einen Sieg in der Liga wartet. Nach einem goldenen Spätsommer und neun Erfolgen in Serie ist die Mannschaft von Kushtrim Lushtaku just in der Saisonphase außer Tritt gekommen, in der sie kommunizierte, dass sie im Falle der Meisterschaft den Gang in die dritte Liga wagen würde. In den Vorjahren hatte der Dorfverein jeweils keine Drittligalizenz beantragt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.