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SC Freiburg II bringt etwas glücklich einen Punkt von der Ostalb mit
Zum Saisonauftakt der Fußball-Regionalliga kommt der SC Freiburg II beim VfR Aalen zu einem 1:1-Unentschieden. In der Nachspielzeit müssen die Gäste eine bange Situation überstehen.
Vor rund 2000 Zuschauern entwickelte sich in der Aalener Bediani-Arena eine lebhafte und abwechslungsreiche Partie. Die Gastgeber hatten den besseren Start und gingen bereits in der 5. Minute in Führung: Der Aalener Angreifer Dean Melo drückte eine Flanke von der rechten Seite ein, SC-Keeper Jaaso Jantunen und Verteidiger Marius Klein konnten nicht mehr klären. Weiterlesen: Der SC Freiburg II bringt etwas glücklich einen Punkt mit von der Ostalb (BZ-Plus)