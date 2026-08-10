SC Freiburg II bringt etwas glücklich einen Punkt von der Ostalb mit

Mateo Zelic vom SC Freiburg II sucht sich zum Regionalliga-Auftakt gegen die Aalener Benjamin Kindsvater (Mitte) und Jascha Doeringer zu behaupten. | Foto: Eibner (Imago)

Zum Saisonauftakt der Fußball-Regionalliga kommt der SC Freiburg II beim VfR Aalen zu einem 1:1-Unentschieden. In der Nachspielzeit müssen die Gäste eine bange Situation überstehen.

Vor rund 2000 Zuschauern entwickelte sich in der Aalener Bediani-Arena eine lebhafte und abwechslungsreiche Partie. Die Gastgeber hatten den besseren Start und gingen bereits in der 5. Minute in Führung: Der Aalener Angreifer Dean Melo drückte eine Flanke von der rechten Seite ein, SC-Keeper Jaaso Jantunen und Verteidiger Marius Klein konnten nicht mehr klären. Weiterlesen: Der SC Freiburg II bringt etwas glücklich einen Punkt mit von der Ostalb (BZ-Plus)