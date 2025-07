SC Freiburg gewinnt Schmidinger Cup 2025

Bergatreute – Der 4. Autohaus Schmidinger Cup bot am vergangenen Samstag trotz kurzfristiger Änderungen beste Unterhaltung für Fußballfreunde. Rund 400 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen auf den Sportplatz des SV Bergatreute und sahen spannenden Jugendfußball auf hohem Niveau – mit einem verdienten Premierensieger.

Und genau dieses Debüt sollte ein voller Erfolg werden: Der SC Freiburg überzeugte mit temporeichem Offensivspiel, einem 4:0-Auftaktsieg gegen den FC Bayern und krönte sich am Ende verdient zum Turniersieger. Besonders bemerkenswert war der klare 3:0-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim, der selbst mit zwei Siegen eine starke Leistung zeigte und in der Abschlusstabelle den zweiten Platz belegte. Einzig gegen den FV Ravensburg musste sich Freiburg geschlagen geben – die Oberschwaben zeigten erneut, warum sie beim Schmidinger Cup stets für Überraschungen gut sind.

Ursprünglich als Fünferturnier geplant, musste das Teilnehmerfeld kurzfristig auf vier Mannschaften reduziert werden. Der VfB Stuttgart sagte wenige Tage vor Turnierbeginn aufgrund zahlreicher Ausfälle verletzter und erkrankter Spieler die Teilnahme ab. Ein Ersatzteam konnte in der Kürze der Zeit nicht mehr organisiert werden. Davon unbeirrt zeigten die verbliebenen vier Mannschaften hochklassigen Jugendfußball: Der FC Bayern München, der FV Ravensburg, der 1. FC Heidenheim und der SC Freiburg – Letzterer gab in diesem Jahr sein Turnierdebüt.



Der Titelverteidiger aus München konnte diesmal nicht an die Leistung des Vorjahres anknüpfen, sicherte sich aber mit einem 2:0 im letzten Spiel gegen Ravensburg zumindest einen versöhnlichen Abschluss. Die Zuschauer durften sich in allen Partien über intensiven, technisch starken Fußball freuen – und eine rundum gelungene Turnieratmosphäre.



Turnierorganisator Johannes Brauchle vom SV Bergatreute zeigte sich am Ende zufrieden: „Natürlich war es schade, dass der VfB kurzfristig absagen musste. Aber was die Jungs auf dem Platz gezeigt haben, war absolute Spitzenklasse. Ein großer Dank an alle Mannschaften, Helferinnen und Helfer sowie unsere Sponsoren, die dieses Turnier möglich gemacht haben.“



Der Autohaus Schmidinger Cup hat sich damit erneut als sportliches Highlight im Kalender der Jugendteams etabliert – und macht bereits Lust auf die nächste Auflage.

Alle Bilder findet ihr hier auf Fupa.