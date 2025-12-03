SC Freiburg empfängt SV Darmstadt 98 im DFB-Pokal Achtelfinale

Achtelfinal-Abend im DFB-Pokal in Freiburg! Am Mittwochabend empfängt der SC Freiburg den Zweitligisten SV Darmstadt 98 im Europa-Park-Stadion – und dabei spricht vieles für einen intensiven Pokalfight.

Freiburg geht als Favorit ins Spiel und hat zuletzt im Ligabetrieb ein starkes 4:0 gegen Mainz gefeiert. Insgesamt holte das Team aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Remis und nur eine Niederlage. Die Formkurve zeigt also nach oben. Trainer Julian Schuster warnt jedoch davor, zu früh an das Viertelfinale zu denken: Im Pokal reicht ein einziger Moment, um die komplette Geschichte zu drehen.

Darmstadt reist dagegen mit ordentlich Selbstvertrauen an. Die Lilien sind seit fünf Spielen ungeschlagen und stehen in der 2. Bundesliga in Reichweite der Aufstiegsplätze. Besonders hervorzuheben ist die stabile Defensive, die in dieser Saison zu den stärkeren der Liga zählt. Allerdings müssen die Gäste auf einen ihren gefährlichsten Offensivspieler verzichten: Fraser Hornby fällt mit einer Muskelverletzung aus. Diese Schwächung kann Darmstadt offensiv treffen, doch genau solche Situationen können eine Mannschaft im Pokal noch enger zusammenschweißen. Trainer Florian Kohfeldt setzt auf Mut, Leidenschaft und schnelle Umschaltsituationen. Der Außenseiter will sein Pokalmärchen weiterschreiben.

Auch der direkte Vergleich spricht leicht für Freiburg: Drei der letzten fünf Duelle konnte der Sport-Club für sich entscheiden, zuletzt gab es ein 1:0 im Frühling 2024. Der Druck liegt komplett beim Bundesligisten, während die Lilien „nichts zu verlieren“ haben und mit jeder Minute, die sie die Null halten, stärker ins Spiel finden könnten.

Für alle Fans: Ich werde das Spiel hier auf FuPa Livetickern, damit ihr alles wie gewohnt zuverlässig verfolgen könnt.

Aufstellung SC Freiburg:

Aufstellung SV Darmstadt:

Mein Expertentipp: Freiburg gewinnt 2:0. Heimstärke, individuelle Qualität und die aktuell gute Balance sprechen für den Sport-Club. Darmstadt wird alles reinwerfen und kann das Spiel lange offen halten, aber am Ende sollte sich der Favorit durchsetzen.

Doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Regeln…