SC-Frauen Zweite beim eigenen Turnier

Rüsselsheim . „Das war ein schönes Turnier. Fair und homogen von den Leistungen her. Und wir sind Zweiter geworden“, freute sich Trainerin Jessica Klement über einen gelungenen Jahresauftakt mit den Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim. Bei ihrem eigenen Hallenturnier kamen sie gut aus der Pause und begrüßten sechs Mannschaften in der Bauschheimer Sporthalle.

Eigentlich wollten die Opel-Frauen selbst mit zwei Teams spielen. „Aber wir hatten viele Ausfälle. Und der SC Lerchenberg hat kurzfristig gefragt, ob er mit zwei Mannschaften kommen kann. Da haben wir ihm gerne den Vortritt gelassen und sind selbst mit nur einer Mannschaft angetreten", berichtete Klement.

In einer Mischung aus erster und zweiter Vertretung am Start, mussten die Gastgeberinnen im Modus „Jeder gegen jeden“ keine einzige Niederlage in ihren fünf Partien hinnehmen. Nach vier Siegen über Lerchenberg II (3:0), Kreisnachbar SV Klein-Gerau (1:0), Gruppenligist RSV Würges (2:0) und Lerchenberg I (1:0) trennten sie sich vom Kreisoberligisten SG Hofheim/Flörsheim nach zweimaligem Rückstand mit 2:2. Da es dann zum Abschluss gegen Verbandsligist Olympia Lorsch ebenfalls ein Unentschieden (0:0) gab, landeten die Opel-Fußballerinnen am Ende hinter Turniersieger SG Hofheim/Flörsheim auf Platz zwei. „Annika Peschke hat nur zwei Gegentreffer im ganzen Turnier zugelassen und grandios gehalten. Sie wurde zur besten Torfrau von den Trainern gewählt“, hob Klement hervor. Zur besten Spielerin wurde Maxi Wernicke vom SV Klein-Gerau gekürt.