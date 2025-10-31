SC Fortuna Köln trauert um Vereinslegende

Der SC Fortuna Köln trauert um Hannes Linßen. Der langjährige Spieler und Trainer des Kölner Traditionsvereins ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Mit über 330 Pflichtspielen für die Südstädter und insgesamt drei Amtszeiten als Cheftrainer prägte Linßen die Geschichte des Vereins wie nur wenige andere – auf wie neben dem Platz.

Hannes Linßen wechselte im Jahr 1974 vom MSV Duisburg zur Fortuna – unmittelbar nach dem Abstieg der Kölner aus der Bundesliga. Die Ablösesumme betrug damals 350.000 D-Mark. Fortan war der gebürtige Wachtendonker im zentralen Mittelfeld eine prägende Figur. Bis 1984 absolvierte Linßen 332 Spiele in der 2. Bundesliga für den Verein und erzielte dabei 45 Tore. Damit steht er bis heute auf Platz fünf der Rekordspieler.

„Ich bin persönlich sehr bestürzt über seinen Tod. Ich kannte und schätzte ihn als Spieler und Trainer. Er war in den letzten Jahren ein interessierter Begleiter und Beobachter des Vereins, wir hatten regelmäßig Kontakt. Selbst hat er sich immer über die Fortuna identifiziert. Das war sein Verein. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Liesel und seinem Sohn. Mein herzliches Beileid“, wird Fortuna-Präsident Hanns-Jörg Westendorf in der Vereinsmitteilung zitiert.

Linßen war für seine Spielintelligenz ebenso bekannt wie für sein äußeres Erscheinungsbild: Die schüttere Haarpracht, herunterhängende Stutzen und der unermüdliche Einsatz machten ihn schnell zum Kultspieler in der Kölner Südstadt. Der damalige ARD-Kommentator Rolf Töpperwien charakterisierte ihn einst mit den Worten: „Das ist Hannes Linßen, der immer eine Sturmfrisur hat, egal wie das Wetter ist."

Sein sportlicher Höhepunkt als Spieler war das Erreichen des DFB-Pokal-Endspiels 1983. Auf dem Weg dorthin bezwang Fortuna unter anderem Borussia Mönchengladbach im Wiederholungsspiel (2:1) sowie Borussia Dortmund im Viertelfinale mit einem furiosen 5:0 im Südstadion. Im Finale unterlag man dem 1. FC Köln unglücklich mit 0:1.

Auch in den Annalen der Bundesliga ist Linßen verewigt: Am 22. Januar 1971 wurde er im Spiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem MSV Duisburg mit der ersten Gelben Karte in der Geschichte der Bundesliga verwarnt – zu Unrecht, denn der Schiedsrichter hatte ihn mit seinem Teamkollegen Đorđe Pavlić verwechselt.

Drei Trainer-Ären – geprägt von Ambitionen und Rückschlägen

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn im Sommer 1984 übernahm Linßen erstmals den Trainerposten bei Fortuna Köln. Mit der unmissverständlichen Vertragsklausel, im ersten Jahr nicht entlassen werden zu können, begann eine wechselhafte Trainerkarriere in der Südstadt. Trotz ambitionierter Ziele, darunter mehrmals der Aufstieg in die Bundesliga, blieb Fortuna unter Linßen mehrfach nur hauchdünn unter den Erwartungen.

Besonders bitter war die Relegation zur Saison 1985/86 gegen Borussia Dortmund, als ein Last-Minute-Tor den Aufstieg verhinderte. „Wir haben eine Ecke und die schießen das Tor“, erinnerte sich Linßen später. Auch 1989 scheiterte das Team knapp.

Nach einem kurzen Intermezzo als Co-Trainer beim 1. FC Köln kehrte Linßen 1993 ein drittes Mal zur Fortuna zurück. Vereinspräsident Jean Löring sicherte sich vertraglich ab, dass Linßen den Drei-Jahres-Vertrag nicht vorzeitig verlassen könne. „Die Summe ist so hoch, dass ich garantiert meinen Vertrag erfüllen werde“, kommentierte Linßen damals lakonisch. Letztlich endete seine letzte Amtszeit im Oktober 1995. Insgesamt betreute Linßen die Fortuna in 261 Pflichtspielen.

Ein Leben für die Fortuna

Auch nach seiner aktiven Zeit blieb Linßen seinem Herzensverein eng verbunden. Beim Jubiläumsspiel zum 75. Vereinsgeburtstag im März 2023 war er letztmals als Ehrengast im Südstadion zu Gast. Die Fortuna ehrte ihn zu Lebzeiten mit einer grafisch animierten Darstellung auf der Anzeigetafel: Beim Torjubel flogen dem digitalen Linßen stets die Haare – eine augenzwinkernde Hommage, die er mit Humor trug.