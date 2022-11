– Foto: Stefan Emil Rauch

SC Fornsbach verliert das Schanzenderby 0:2 in der Fußball-Kreisliga B2 bei der SK Fichtenberg.

Tabellenführer FV Sulzbach ließ sich von der SG VfR Murrhardt II/Kirchenkirnberg nicht vom Erfolgskurs abbringen und feierte in der Fußball-Kreisliga B2 im zwölften Spiel den zwölften Sieg. Neuer Zweiter ist die SK Fichtenberg, die das Spiel der Woche und gleichzeitig das Schanzenderby gegen den SC Fornsbach mit 2:0 gewann. Die Spvgg Unterrot kletterte mit einem 6:1 beim FC Viktoria Backnang auf Rang drei.

Das Schanzenderby hielt, was es versprach. Den Zuschauern wurde ein rassiges, temporeiches Spiel, mit guten Torchancen geboten. Allerdings hatte die gastgebende Sportkameradschaft die weitaus besseren Möglichkeiten. Eine davon nutzte Bastian Kübler in der 32. Minute zur 1:0-Führung. Fabian Wohlfarth bringt den Ball von der rechten Seite in der Mitte, Dominik Diener wurschtelt zu Kübler weiter und dieser traf. Doch in der nächsten Aktion musste der Torschütze nach einem unglücklichen Zusammenprall mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden. Fichtenberg zeigte sich wenig geschockt. Lukas Fritz erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem sehenswerten Sonntagsknaller aus 25 Metern den 2:0-Pausenstand. Gästekeeper Alexander Großmann war gegen diesen unhaltbaren Schlenzer machtlos. Letztlich blieb es beim verdienten 2:0-Heimerfolg der Fichtenberger, bei denen sich Coach Dario Miklic im Spielerkreis für die gezeigte Leistung seiner Elf bedankte: „Von der ersten bis zur 90. Minute eine Sahneleistung.“ Hingegen ist die Stimmung bei den Fornsbachern gedrückt. „Es hat nichts gepasst. Fichtenberg war besser in den Zweikämpfen und wir machten zu viele Fehler in der Defensive“, kritisiert SCF-Abteilungsleiter Michael Brucker, der keine Torchance seines Teams im gesamten Spiel sah.

Der erste Saisonsieg für Großerlach war ein Schützenfest. Jose Ledesma (2.) und Denis Markert (15.) sorgten fürs 2:0. Patrice De Padova verkürzte per Elfmeter (33.) auf 1:2. Max Neubaer (34., 42.) und Ledesma (40.) bauten den Vorsprung bis zur Pause auf 5:1 aus. Ledesma (60.) machte das halbe Dutzend voll. Marc Renke (67., 81.) erhöhte.

Die Spiegelberger freuten sich über ihren zweiten Saisonsieg. Das Tor des Tages erzielte Sulayman Jaiteh (58.).

Max Stowasser brachte die Unterroter mit 1:0 in Führung. Nach dem Backnanger Ausgleichstreffer drehten die Gäste auf. Ismail Ilisik und Stowasser besorgten das 3:1. Mit zwei Treffern ließ Benjamin Werner den Vorsprung auf 5:1 anwachsen. Ein Eigentor der Backnanger sorgte fürs 6:1.

Nach sieben Minuten ging die SG mit einem Treffer von Patrick Hähnel in Führung. Die Gäste kamen erst in der 35. Minute zum Ausgleich durch Eduard Erdel. Der sorgte zwei Minuten vor dem Pausenpfiff für die 2:1-Führung der Sulzbacher. Erst in der Schlussphase stellte der FVS die Weichen endgültig auf Sieg. Aljoscha Schäffner (72., 90.) erhöhte auf 4:1.