SC Fornsbach siegt im Duell der Nachbarn Fußball-Kreisliga-B-2-Tabellenführer FV Sulzbach lässt der SGOS keine Chance.

Fornsbach gewann in der Fußball-Kreisliga B2 das Spiel der Woche gegen den Nachbarn Kaisersbach II mit 2:0. Die Sportfreunde Großerlach überraschten und knöpften der Spvgg Unterrot einen Punkt ab. Der TSV Bad Rietenau feierte mit einem 4:3 beim FC Viktoria Backnang seinen ersten Saisonsieg und Sulzbach verwies beim 5:1 über die SGOS II einen Verfolger in seine Schranken.

„Das war ein intensives Spiel, mit uns als verdientem Sieger“, sagte Michael Brucker nach dem Schlusspfiff. Der Fornsbacher Abteilungsleiter war zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft, die dank des Erfolgs in der Tabelle auf den dritten Rang hochkletterte. In dem Nachbarschaftsduell waren die Hausherren vor allem im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft. „Da haben wir den Grundstein zum späteren Sieg gelegt“, erklärte Brucker, dessen Elf auch einen guten Start hingelegt hatte. Denn schon nach elf Minuten brachte Marvin Stieräugl die Gastgeber aus dem Murrhardter Stadtteil in Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Luca Palmer auf 2:0 für Fornsbach. Im zweiten Abschnitt verwalteten die Platzherren gegen die zweite Mannschaft des Landesligisten ihren Vorsprung problemlos bis zum Abpfiff. Fürs Kaisersbach II bedeutete die zweite Niederlage das Abrutschen von Rang vier auf Platz sechs. Der SCF kletterte vom sechsten Rang dagegen gleich um drei Plätze nach oben.

Die Sportkameradschaft gewann verdient. Nach einer halben Stunde sorgte Fabian Wohlfahrt für die 1:0-Pausenführung. Derselbe Spieler erhöhte vier Minuten nach dem Wechsel auf 2:0. Nicolas Schmiedt baute den Vorsprung in der 63. Minute aus. Den Schlusspunkt setzte dann wieder Wohlfahrt mit dem 4:0 in der 66. Minute.

Keine Tore gab es überraschenderweise in Unterrot, wo sich die Sportfreunde aus Großerlach über ihren ersten Saisonpunkt freuen durften. Für die Gastgeber war dieses Ergebnis eine herbe Enttäuschung in Richtung Tabellenspitze.

Rietenau feierte den ersten Sieg. Nach 17 Minuten ging aber der FCV in Führung (Agron Hajdaraj). Nur fünf Minuten später erzielte Simon Vrhovsek das 1:1. Dann traf Backnangs Adam Keita zum 2:1 (40.), ehe die Gäste per Doppelschlag von Bastian Ostertag (42.) und Robin Starz (45.+2) zum 3:2 kamen. Zwar glich Keita noch einmal aus (68.), aber Ostertag traf zum 4:3 (80.).

