SC Fornsbach II besiegt den TSV Oberbrüden II Nachholspiel in der Kreisliga B5.

Felix Sälzle (9.) brachte Oberbrüden mit 1:0 in Führung. Durch ein Eigentor des TSV-Akteurs Jens Marbaz stand es zwei Minuten später 1:1. Marco Hess staubte in der 35. Minute zum 2:1 für die Fornsbacher ab. Per Kopfball glich Valentin Janetzko in der 42. Minute zum 2:2-Pausenstand aus.

Kevin Dispan (51.) sorgte für die erneute Fornsbacher Führung, die Lars Obrecht (59.) egalisierte. In numerischer Unterzahl, Charalampos Manthos hatte in der 61. Minute die gelb-rote Karte gesehen, erzielte Nils Howorka in der 71. Minute den 4:3-Siegtreffer für die Gastgeber.