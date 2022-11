– Foto: Joachim Koschler

SC Fornsbach hat im Derby die Nase vorne 4:1 in der Fußball-Kreisliga B2 bei der SG VfR Murrhardt II/Kirchenkirnberg.

Die Partie von Spitzenreiter FV Sulzbach in der Fußball-Kreisliga B2 beim TSV Bad Rietenau wurde nach der personell bedingten Spielabsage der Rietenauer am grünen Tisch mit 3:0 für die Sulzbacher gewertet. Der SC Fornsbach kletterte mit dem 4:1-Derbysieg bei der SG VfR Murrhardt II/Kirchenkirnberg auf Rang zwei in der Tabelle. Unterrot besiegte die zweite Mannschaft der Spvgg Kleinaspach/Allmersbach mit 2:0 und ist nun Vierter im Klassement.

Bereits nach zwei Minuten sorgte Dennis Briegel für die Führung der Fornsbacher. Und die Gäste legten sofort nach, denn nur eine Minute später erhöhte Kevin Dispan auf 2:0. „Der frühe Vorsprung war sehr wichtig“, sagt Fornsbachs Abteilungsleiter Michael Brucker. Die Hausherren waren hingegen geschockt, fingen sich aber bis zur Pause keine weiteren Gegentreffer ein. Aber nur fünf Minuten nach dem Wechsel nahm das Unheil weiter seinen Lauf, denn Dispan war zum 3:0 erfolgreich. Die Vorentscheidung war gefallen, zumal SG-Spieler Wassilios Ftouchos in der 70. Minute mit Gelb-Rot vom Feld musste. In Unterzahl kassierten die Hausherren acht Minuten später das 0:4 durch Sebastian Di Benedetto. Zwei Minuten später erzielte Sven König per Foulelfmeter den Ehrentreffer für die Gastgeber. „Insgesamt war es ein verdienter Sieg, der höher hätte ausfallen müssen. Unsere Chancenverwertung war nicht gut“, resümiert Brucker. Während die Fornsbacher mit 25 Punkten nun schärfster Verfolger des Spitzenreiters FV Sulzbach sind, rutschte die SG VfR Murrhardt II/Kirchenkirnberg nach der fünften Saisonniederlage auf den achten Tabellenrang ab. Mit zwölf Punkten ist der Anschluss zu den Spitzenplätzen endgültig abgerissen.

Die Kaisersbacher gingen bereits nach vier Minuten durch einen Treffer von Luca Palmer in Front. Nur vier Minuten später erhöhte Alexander Appelt auf 2:0. Nach 19 Minuten fiel durch Michael Pendzialek der 1:2-Anschlusstreffer. Sekunden vor dem Pausenpfif stellte Steffen Geiger jedoch den alten Abstand wieder her. Mit dem 4:1 von Maik Schaal in der 71. Minute war die Partie zugunsten der Gäste gelaufen.

Zweiter Saisonsieg für Lippoldsweiler. Mit einem Doppelschlag von Semi Bouchantouf und Denis Harr (27.) gingen die Auenwalder mit 2:0 in Führung. Dabei blieb es bis zur Pause. Die immer noch sieglosen Gäste aus Spiegelberg kassierten zehn Minuten vor dem Abpfiff noch einen dritten Gegentreffer durch Marian Schneider.